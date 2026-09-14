[SC인터뷰]"한강서 홀로 '청룡' 꿈꿨는데"…김재철, 김혜수 만나 '파묘' 찍고 '지금 불륜'까지(종합)

김재철. 사진제공=쿠팡플레이

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[스포츠조선 정빛 기자] 묵직한 중압감으로 스크린을 집어삼키던 '파묘'의 장손이 이번엔 제대로 망가지고, 흔들리고, 와르르 무너져 내렸다. 쿠팡플레이 오리지널 시리즈 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'(이하 '지금 불륜')에서 피부과 의사이자 진흙탕 이혼 소송의 한가운데 선 주보성 역을 맡아 능청과 찌질함을 넘나든 배우 김재철의 이야기다.

지난 4일 최종화를 공개하며 역대 쿠팡플레이 시리즈 누적 시청량 1위라는 대기록을 세운 '지금 불륜'. 서울 종로구의 한 카페에서 스포츠조선과 마주한 김재철은 특유의 사람 좋은 미소와 함께 작품을 끝낸 소감을 전했다.

"다행이고 기쁘다. 전편이 다 공개됐으니 이제 몰아서 보시면 더 쫀득하고 재미있을 것이다. 영화 '조용한 가족'이나 '반칙왕'처럼 사건은 눈덩이처럼 커지는데 인물들의 행동은 한없이 가볍고 유치한, 그 특유의 블랙코미디 결이 참 좋았다. '감히 2026년형 새로운 블랙코미디를 열었다'고 자부한다. 제가 안 나왔어도 그렇게 봤을 것 같다."

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극 중 보성은 겉으로는 번듯한 의사지만, 벼랑 끝으로 내몰릴수록 속수무책으로 깨지는 인물이다. 김재철은 시청자들의 반응 중 '보성 유리 멘탈설'이 가장 유쾌했다고 꼽았다.

"시청자 댓글 중에 '결국 제일 유리 멘탈인 게 보성이다'라는 말이 있더라. 하하. 민낯을 덜 드러내서 겉으론 단단해 보이지만 결국 뒤로 갈수록 가장 처절하게 와르르 무너진다."

'지금 불륜' 김재철 스틸컷. 사진제공=쿠팡플레이

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후반부로 갈수록 보성뿐만 아니라 경희(김혜수), 수정(조여정), 재홍(김지훈)의 민낯도 걷잡을 수 없이 드러난다. 불륜으로 시작한 문제는 뺑소니와 시체 은폐 등 더 큰 사건으로 번지고, 자기 것을 지키려는 네 사람은 점점 예상 밖의 선택을 한다. 배우들도 일찌감치 후반부의 폭발력을 예감했다고.

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김재철은 "배우들끼리도 '7, 8부가 대박이다'라고 했다. 모두가 모이니까 텐션이 다르다고 이야기했고, 저희도 더 재미있어했다"고 돌아봤다.

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제목처럼 '불륜이 문제가 아니라면 대체 무엇이 문제인가'라는 질문에는 '인간 군상'을 떠올렸다. "지키고 싶은 것을 지키기 위해 버려야 하는 인간성 같은 게 아닐까 싶다. 작품에서 벌어지는 사건들이 작은 문제는 아니지 않느냐. 그런데 그 문제 자체의 문제성을 이야기한다기보다, 그걸 통해 인간들이 어떻게 나약해지고 비겁해지는지를 보여주는 것 같다. 자기 것을 지키기 위해 숨기고, 범죄를 저지르는 인간 군상을 보여주는 거다."

'지금 불륜' 김재철 스틸컷. 사진제공=쿠팡플레이

이런 보성의 찌질함을 가장 먼저 냉정하게 포착한 1호 관객은 바로 아내였다. "집에서 아내와 같이 봤는데, 역시나 터질 곳에서 딱 터져주더라. 그러더니 '이제야 본모습을 꺼내는 거야? 진짜 오빠를 보여주는 거냐'며 웃더라. 사실 저는 촬영 없는 날엔 직접 어린이집 등원 도맡아 하는 충실한 아빠다. 가족을 두고 보성처럼 행동하는 건 상상도 못 할 일이다. 실제 제 모습은 동네 어린이집에 확인해 보시면 안다. (웃음)"

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이번 작품은 김재철에게 각별한 인연의 재회이기도 했다. 2020년 첫 드라마였던 SBS '하이에나'에서 '케빈 정'으로 만났던 김혜수와 6년 만에 다시 호흡을 맞춘 것. 당시 오디션을 본 김재철을 상대역으로 적극 추천해 주었던 '은사' 같은 대선배와의 재회였다.

"'하이에나'는 제 연기 인생의 스위치를 켜준 작품이다. 혜수 선배님 덕분에 소속사도 찾고, 이후 '파묘'까지 만날 수 있었다. 이번 현장에서 다시 뵈니 일반적인 선후배를 넘어선 애틋함이 솟구치더라. 몇 장면 안 겹치지만 스킨십도 있고 텐션 강도가 높은 신들이었는데, 혜수 선배님이라서 더 용기 내어 자신 있게 부딪칠 수 있었다."

'하이에나'에 이어 '지금 불륜'에서도 두 사람의 관계는 아슬아슬한 '썸'과 텐션에서 멈췄다. 김재철은 "안 그래도 선배님께 문자를 보냈다. '삼세판이니, 다음 작품에선 기필코 선배님 마음을 완벽히 훔치는 사랑을 이뤄보겠다'고"라며 너스레를 떨었다.

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김재철. 사진제공=쿠팡플레이

고등학교 3학년 시절, 영화 '번지점프를 하다'에서 이병헌에게 건넨 단 한 마디 대사로 연기를 시작해 어느덧 20년의 세월이 흘렀다. 그 긴 시간 동안 이름 없는 배우로 버텨낸 날들은 눈물겹도록 치열했다.

"무명 시절이 너무 막막할 땐 한강에 혼자 나가서 '청룡영화상 남우주연상'을 타는 상상을 하곤 했다. 허공을 보며 혼자 수상소감을 읊다가 '아버지'라는 단어가 입 밖으로 나오는 순간 눈물이 왈칵 쏟아지더라. 상을 진짜 탄 것도 아닌데 그 감정에 완전히 몰입한 거다. '아, 내가 연기를 이렇게나 좋아하는구나' 깨달았다. 지금의 제가 그때 한강에 서 있던 제게 갈 수 있다면, 꼭 끌어안아 주면서 '잘 버티고 있고, 한 발 한 발 똑바로 가고 있다'고 말해주고 싶다."

천만 흥행을 기록한 '파묘'의 박지용, 비슷한 시기 공개된 디즈니+ '킬러들의 쇼핑몰 시즌2'의 안성범, 그리고 '지금 불륜'의 주보성까지. 쉼 없이 얼굴을 갈아끼우며 연기 세계를 넓혀가고 있는 지금, 김재철은 20년의 연기 여정을 '등산로의 첫 번째 쉼터'에 비유했다.

"지난 20년을 등산으로 치면 '첫 번째 휴게터' 같아요. 30분 정도 올라가면 한 번씩 쉬는 곳이 있잖아요. 시원한 물 한 모금 마시고, 시냇물 흐르는 것 보면서 숨을 고른 뒤 다시 오르막으로 향하는 자리죠. 딱 지금이 그 '첫 쉼터' 같아요. 예전엔 조급했지만 지금은 전혀 조급하지 않습니다. 무명 시절의 시간들이 제겐 가장 든든한 약이 됐으니까요. 사람 냄새 짙게 풍기는 작품도, 몽글몽글한 로맨틱 코미디도, 묵직한 독립영화도 두루 해보고 싶습니다. 좋은 선배들의 손을 잡고 올라왔듯, 이제 저도 후배들의 손을 잡아줄 수 있는 든든한 현장의 선배가 되고 싶습니다."

김재철. 사진제공=쿠팡플레이

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com