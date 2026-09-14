데뷔 3주 만 무단이탈...조작 증거로 타사 이적 소송 냈다가 ‘완패’

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[스포츠조선 조민정 기자] 데뷔한 지 불과 3주 만에 소속사를 이탈한 A씨가 전속계약을 중단해 달라며 법원에 가처분을 신청했지만 받아들여지지 않았다. 재판부는 A씨가 근거로 제출한 대화 자료 가운데 일부가 실제 맥락과 다르게 편집됐다고 판단한 것으로 전해졌다.

14일 마이데일리 보도에 따르면 서울중앙지방법원 제50민사부는 지난 4일 A씨가 소속사를 상대로 제기한 전속계약 효력정지 가처분 신청을 기각했다. 소송 비용 역시 A씨가 모두 부담하도록 했다.

A씨는 지난 2월 데뷔 앨범을 발표했지만 약 20일 만인 3월 활동을 거부하고 소속사를 무단으로 이탈한 것으로 알려졌다. 이후 4월 소속사의 정산 의무 위반과 아티스트 보호 의무 위반, 사생활 및 인격권 침해 등을 주장하며 계약 해지를 통보했고 5월 법원에 가처분을 신청했다.

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하지만 법원은 A씨가 제시한 계약 위반 및 신뢰관계 파탄 사유를 인정하기 어렵다고 판단했다. 특히 A씨 측이 제출한 일부 대화 자료는 전체 대화 가운데 특정 부분만 발췌됐거나, 해당 사건과 직접적인 관련이 없는 과거 대화를 편집해 구성한 것으로 파악됐다.

데뷔가 소속사 사정으로 늦어졌다는 주장도 받아들여지지 않았다. 재판부는 A씨가 약 1년 동안 여러 차례 성형수술을 받고 회복 기간을 거쳤으며, 이 과정에 A씨와 가족이 동의한 정황이 메시지에 남아 있다고 봤다. 소속사 역시 회복이 끝난 뒤 녹음과 프로필 촬영 등 데뷔 준비를 이어간 만큼 데뷔 지연의 책임이 회사에 있다고 보기 어렵다고 판단했다.

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정산서를 받지 못했고 일부 비용이 허위로 작성됐다는 A씨 측 주장도 배척됐다. 법원은 소속사가 데뷔 전까지 발생한 정산 내역을 공유했고 데뷔 이후에도 매달 정산서와 구체적인 사용 내역을 제공한 것으로 판단했다. 정산서에 포함된 비용 역시 전속계약에 따라 실제 집행된 항목으로 확인됐다는 설명이다.

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결국 데뷔 직후 활동을 중단하고 다른 회사로의 이적 등을 추진한 것으로 알려진 A씨의 계획에는 제동이 걸리게 됐다. 법원이 전속계약을 중단할 정도의 중대한 귀책 사유가 소속사에 있다고 보기 어렵다고 판단하면서 기존 계약의 효력도 유지된다.

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한편 A씨의 신원과 소속사명은 공개되지 않았다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com