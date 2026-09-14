[공식] 권은비, 차량 접촉사고로 당일 팬사인회 취소..."잠시 놀랐을 뿐, 다친덴 없다"

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 권은비가 스케줄 이동 중 차량 접촉 사고를 당해 예정됐던 팬사인회 일정을 취소했다.

소속사 RBW는 지난 13일 공식 팬 커뮤니티 위버스를 통해 "스케줄 이동 중 아티스트가 탑승한 차량에 접촉 사고가 발생했다"며 "사고 이후 아티스트는 안정을 취하며 현재 상태를 확인하고 있다"고 밝혔다.

이에 따라 이날 예정됐던 에버라인 팬사인회는 부득이하게 취소됐다.

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소속사는 "아티스트의 건강과 안전을 최우선으로 고려해 금일 예정돼 있던 에버라인 팬사인회는 부득이하게 취소하게 됐다"며 "이후 예정된 스케줄은 아티스트의 건강을 면밀히 확인한 후 컨디션에 따라 진행 여부 및 일정을 조정할 예정"이라고 설명했다.

이어 "갑작스러운 사고로 인해 당일 일정이 취소된 점 너른 양해 부탁드리며 팬 여러분께 걱정과 불편을 끼쳐드린 점 죄송하다"면서 "무엇보다 아티스트의 건강 회복과 안정에 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.

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갑작스러운 사고 소식에 팬들의 걱정이 이어진 가운데 권은비는 직접 자신의 상태를 전하며 팬들을 안심시켰다.

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권은비는 이날 위버스에 "여러분 저 괜찮다. 너무 걱정하지 마시라"며 "정말 가벼운 경미한 사고라 저도 잠시 놀랐을 뿐 다친 곳 없이 괜찮다"고 밝혔다.

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이어 "이번 주 스케줄도 예정대로 진행할 예정이니 너무 걱정하지 말라"며 "걱정해 주셔서 고맙고 우리 곧 건강하게 만나자"고 팬들에게 인사를 전했다.

한편 권은비는 지난 3일 디지털 싱글 '데자부'를 발표하고 활발한 활동을 이어가고 있다.

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shyun@sportschosun.com