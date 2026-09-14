'라이브 황제' 이승철, 40년 음악인생 재구성…KBS 한가위 대기획 3부작

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[스포츠조선 백지은 기자] '살아있는 전설' 이승철의 40년 음악 인생이 펼쳐진다.

KBS는 15일 오후 9시 40분 오리지널 다큐멘터리 '네버엔딩 이승철'을 시작으로 21일 오후 10시 예능 '배송왔송', 24일 오후 7시 30분 공연 '네버엔딩 스토리-이승철'을 방송한다. 한 시대를 대표하는 보컬리스트 이승철의 삶과 음악을 집중 조명, 2026 한가위 대기획 3부작을 완성한다.

'네버엔딩 이승철'은 1980년대 록 음악의 전성기부터 현재까지, 시대와 정서의 변화 속에서도 목소리 하나로 자신의 존재를 증명해 온 이승철의 보컬 인생을 깊이 있게 담아낸다.

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'배송왔송'에서는 이승철이 자신의 목소리가 필요한 곳에 직접 찾아가 노래를 선물하는 음악 예능으로, 사연의 주인공들의 고단한 일상에 위로와 응원을 전한다.

한가위 대기획의 대미를 장식하는 '네버엔딩 스토리-이승철'은 지난 8월 인스파이어 아레나에서 열린 콘서트 현장을 공개한다. 이승철의 전매 특허인 입체 음향 시스템 '플라잉 사운드'를 지상파 방송 기술과 결합, 수십년간 사랑받아 온 이승철의 대표 히트곡을 새롭게 구성한다.

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이처럼 인간 이승철, 보컬 이승철의 모든 면모를 생생하게 담아내며 40년간 한결같이 무대를 지켜온 '라이브 황제' 이승철의 과거와 현재를 아우르고 음악이 지닌 힘을 다시 한번 되새기는 특별한 시간이 될 전망이다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com