에반, 글로벌 솔로 우뚝…하프 밀리언셀러→英 오피셜 점령

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[스포츠조선 백지은 기자] 가수 에반이 글로벌 솔로 아티스트로 우뚝 섰다.

에반의 미니 1집 '데스 오브 미'는 음반 판매량 집계 사이트 한터차트 집계 기준 초동 53만 929장의 판매고를 올렸다. 이 앨범은 발매 첫날인 7일에만 46만 1488장이 판매되며 한터 일간 음반 차트 1위에 올랐다. 이어 3일 만에 50만장을 돌파하며 '하프 밀리언 셀러'를 달성했다.

글로벌 차트에서의 활약도 두드러졌다. '데스 오브 미'는 전 세계 34개 국가/지역 아이튠즈 '톱 앨범' 순위권에 들었고, 11개 국가/지역 1위를 차지했다. 중국 QQ뮤직에서는 판매액 25만 위안(한화 약 5000만 원) 돌파 시 수여되는 '골드 앨범' 인증을 받았고 일본 오리콘에서도 '데일리 앨범 랭킹' 2위(11일자)에 올랐다.

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타이틀곡 '데스 오브 미'는 발매 직후 벅스 실시간 차트 1위, 멜론 '핫100' 5위를 차지했다. 미국 빌보드와 함께 양대 팝차트 중 하나로 꼽히는 영국 오피셜 최신 차트(11~17일)에서도 '싱글 다운로드 차트'와 '싱글 세일즈 차트' 상위권에 랭크됐다. 뮤직비디오는 유튜브 '일간 인기 뮤직비디오' 글로벌 4위에 올랐다.

댄스 챌린지 반응도 뜨겁다. 14일 오전 10시 기준 틱톡에서는 '데스 오브 미' 음원을 활용한 게시물(오리지널 사운드 포함)이 4만 2000개 이상 게재됐다. 두 손을 앞으로 내밀고 목만 움직이는 아이솔레이션 동작부터 댄서들과의 합이 돋보이는 절제된 스텝까지, 강렬하고 섬세한 세련된 퍼포먼스가 인기를 끌고 있다.

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에반은 내달 10일 마카오에서 개최되는 'NBA 팬 데이', 17일 방콕에서 진행되는 'K-라이브 페스티벌 밴드 : 에이지', 18일 '놀 페스티벌' 등을 통해 글로벌 행보에 박차를 가한다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com