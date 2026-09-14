'확신의 대세' NCT 위시, 10월 컴백 확정! 4연속 밀리언 셀러 정조준[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] '대세 중의 대세' NCT 위시가 드디어 돌아온다.

NCT 위시는 10월 12일 미니 4집 '아이 스파이'를 발표한다. NCT 위시의 컴백은 정규 1집 '오드 투 러브' 이후 6개월 여만의 일이다.

NCT 위시는 지난해 괄목할 만한 성적을 냈다. 3월 8개국 아시아 투어 '로그'로 팬덤의 결집력을 입증하더니 4월 미니 2집 '팝팝'으로 초동 판매량 108만장을 돌파하며 데뷔 1년여 만에 첫 밀리언 셀러를 달성했다. 8월 공개한 미니 3집 '컬러'도 초동 판매량 139만장을 넘겼고, '오드 투 러브'는 무려 초동 180만장을 달성하며 커리어 하이를 기록, 3연속 밀리언 셀러 타이틀을 세웠다. 또 멜론 등 음원 사이트에서도 자체 최고 기록을 세웠다. 여기에 7월 발표한 일본 싱글 '요-아이-돈!/보이 밋 걸' 역시 출하량 50만장을 돌파하며 일본 레코드 협회 더블 플래티넘 인증을 획득했다. 막강한 글로벌 팬덤의 화력이 입증된 것이다.

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그만큼 NCT 위시의 컴백에 대한 기대는 뜨겁다.

이번 앨범에서는 독창적 세계관인 '위시 랜드'와 깊어진 감정 서사를 만나볼 수 있기 때문이다.

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공식 채널을 통해 공개된 '컨퓨즈드 보이' 트레일러는 디지털 세계 위시랜드를 배경으로 정체 불명의 존재 '에너지'를 만나 '설렘'이란 생소한 감정을 깨닫는 NCT 위시의 모습을 담았다. 기존 K팝의 흔한 트레일러 형식을 뛰어넘는 구성은 강렬한 몰입감을 선사한다.

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뿐만 아니라 타이틀곡 '아이 스파이'를 포함한 수록곡 6곡에는 여러 감정을 직면하며 한 단계 성장해 나가는 멤버들의 모습을 밀도 높게 담았다. '청량'을 넘어 팀 고유 정체성을 한단계 확장시킨 것이다.

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이처럼 NCT 위시는 막강한 팬덤을 확보한 상태에서 감정의 다변화를 키워드로 삼아 '대세 그룹' 굳히기에 들어간다. 이미 '4연속 밀리언 셀러' 달성이 무난할 것으로 예측되는 가운데 라이트 팬층과 대중성까지 동시에 잡아낼 수 있을지 기대가 모아지고 있다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com