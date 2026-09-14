'컨디션 난조' 희승 투혼…휘브, 亞 팬콘 투어서 결국 눈물

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 휘브가 성공적인 아시아 팬콘 투어의 시작을 알렸다.

휘브는 12일 서울 마포구 놀 씨어터 합정 동양생명홀에서 아시아 팬콘 투어 '블루 아워' 서울 공연을 개최했다.

'청사진'으로 화려한 막을 올린 휘브는 '캔트 스톱=낫 파운드' '해!' '모토' '후즈 더 넥스트' '뱅 아웃' '뱅!' '록 더 네이션' 등 다채로운 무대로 현장의 열기를 최고조로 끌어올렸다. 또 1부에서는 공주 의상과 왕관을 착용한채 트와이스 '티티' 무대를, 2부에서는 카라 '미스터' 무대를 완벽 재현하며 객석의 폭발적인 환호를 이끌어냈다. 여기에 밸런스 게임과 팀 대결 게임 '블루를 채워라!' 등 밀착형 소통 코너로 팬들과 가깝게 호흡했다.

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특히 희승은 갑작스러운 컨디션 난조에도 의자에 ?蔓 채 끝까지 모든 무대를 소화하는 투혼으로 박수를 받았다.

앙코르곡 '체리파이'와 '퍼스트 러브 네버 다이'까지 부른 뒤 멤버들은 참았던 눈물을 쏟았다. 이들은 "오늘 앤드(공식 팬클럽) 여러분과 함께 휘브의 색을 완성해 가는 순간을 공유할 수 있어 가슴이 차오른다"라며 "항상 믿고 응원해 주시는 팬분들에게 더 발전한 무대로 보답할 수 있도록 남은 아시아 투어 일정에서도 최선을 다하겠다"고 전했다..

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휘브는 호치민, 도쿄, 오사카, 타이베이, 홍콩 등 아시아 주요 6개 도시를 순회하는 아시아 팬콘 투어 대장정을 이어간다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com