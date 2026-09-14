‘100만 붕괴’ 박위, 구독자 이탈 가속…원샷한솔·케냐 영상까지 줄줄이 ‘파묘’

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[스포츠조선 조민정 기자] 100만 구독자 선이 무너진 유튜버 박위의 채널이 다시 한번 감소세를 보이고 있다. KTX 낙상 사고 영상에서 시작된 논란이 장기화하면서 원샷한솔과 촬영한 인터뷰부터 아내 송지은과 떠난 케냐 일정까지 과거 콘텐츠가 줄줄이 '파묘'되는 모양새다.

14일 오후 기준 박위가 운영하는 유튜브 채널 '위라클'의 구독자는 약 94만7000명으로 집계됐다. 논란 전 약 101만명이었던 것과 비교하면 6만명 이상이 채널을 떠난 셈. 지난 10일까지만 해도 95만명 선에서 감소세가 멈춘 듯했지만 과거 영상이 다시 온라인상에 확산하면서 또다시 95만명 아래로 내려갔다.

사태의 출발점은 지난달 발생한 KTX 낙상 사고였다. 박위는 8월 14일 KTX에서 휠체어를 타고 하차하던 중 이동식 경사로를 발로 고정하고 있던 사회복무요원과 부딪혀 앞으로 넘어졌다. 이후 지난달 21일 사고 장면이 담긴 CCTV와 현장 직원들의 모습을 유튜브를 통해 공개했다.

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그러나 사고를 유발한 고의성이 확인되지 않았고 사회복무요원이 현장에서 사과했다는 사실이 알려지면서 100만 구독자를 보유한 크리에이터가 개인의 실수를 대중에게 과도하게 노출했다는 비판이 제기됐다. 박위는 영상을 비공개로 전환하고 "저를 더 잘 도와주기 위한 과정에서 발생한 실수를 부정적으로만 생각했다"며 사과했지만 여론은 쉽게 가라앉지 않았다.

논란이 계속되자 온라인에서는 박위의 과거 콘텐츠를 다시 살펴보는 움직임도 나타났다. 이 가운데 2021년 유튜브 채널 '원샷한솔'에 공개된 '그땐 이게 위험할 줄 몰랐어요'라는 제목의 인터뷰 영상도 재소환됐다. 해당 영상에서 박위는 2014년 낙상 사고로 전신마비 판정을 받은 과정과 당시 의사에게 들었던 진단, 장애 이후의 삶을 털어놨다. 공개 당시 700만회가 넘는 조회수를 기록하며 많은 응원을 받았던 영상이지만 최근에는 박위가 과거에 밝혔던 사고 경위와 발언을 다시 확인하기 위해 소비되고 있다.

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송지은과 함께한 케냐 방문 영상 역시 도마 위에 올랐다. 영상에는 비포장도로와 좁은 길에서 현지 관계자들이 박위의 휠체어를 들어 이동을 돕는 모습이 담겼다. 이를 두고 일부 누리꾼들은 "봉사를 하러 가서 오히려 도움을 받은 것 아니냐"는 취지로 비판했다.

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한편 박위는 지난 2024년 그룹 시크릿 출신 가수 송지은과 결혼했고 유튜브 챈러 '위라클'을 통해 대중들과 소통해 왔다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com