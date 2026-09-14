K팝 트렌드 이끈 아일릿, 10월 컴백…'손익분기점' 넘길까

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 아일릿이 10월 컴백한다.

아일릿은 10월 26일 미니 5집 '브레이크 이븐'을 발표한다.

'브레이크 이븐'은 손실도 이익도 없는 상태를 뜻하는 경제 용어 손익분기점(Break-even point)에서 따온 앨범명이다. 애쓴 만큼 되돌아오지 않는 관계에 더이상 마음과 시간을 쏟지 않겠다는 솔직한 선언을 담았다. 그동안 '너'를 향해 직진했던 아일릿은 미지근한 태도로 일관하는 상대에게 당찬 경고를 날리며 새로운 관계의 전환점을 예고한다.

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아일릿은 올해 다양한 콘셉트와 장르에 도전하며 K팝 트렌드를 이끌었다. 4월 공개한 미니 4집 타이틀곡 '잇츠 미'는 강력한 테크노 비트를 앞세워 국내외 주요 음원 차트를 휩쓸었다. 르세라핌 캣츠아이와 협업한 싱글 '아이코닉 바이 미스테이크'는 미국 빌보드 메인 싱글 차트인 '핫100' 38위, 영국 '오피셜 싱글 톱100' 22위에 올랐다.

특히 일본에서는 현지 싱글 2집 타이틀곡 '아이 갓 유어 백'이 OTT 플랫폼 아베마 오리지널 드라마 '바캉스의 법칙 'OST로 낙점됐고, 빌보드 재팬 종합 송차트 '재팬 핫100' 2위에 랭크되는 등 막강한 존재감을 입증했다.

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단독 공연 '프레스 스타트♥'는 서울과 일본 5개 도시, 홍콩 공연의 전회차 티켓이 일찌감치 매진돼 10월 인천, 12월 일본 치바에서 앙코르 공연이 예정됐다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com