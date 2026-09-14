유니스, Y2K 하이틴 제대로 통했다…비비 '하늘땅 별땅' 리메이크 폭풍 인기

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 유니스의 Y2K 하이틴 매력이 통했다.

유니스는 10일 Mnet '엠카운트다운', 12일 MBC '쇼! 음악중심', 13일 SBS '인기가요'를 통해 신곡 '하늘땅 별땅' 무대를 꾸몄다.

여덟 멤버는 각자의 개성을 살린 펑키하고 키치한 스타일링으로 물오른 비주얼을 뽐냈고, 쉴틈없이 이어지는 군무 속에서도 빈틈없는 합과 안정적인 라이브 실력으로 뜨거운 호응을 이끌어냈다.

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음악 방송에 돌입한 후 '하늘땅 별땅'은 인기 급상승세를 보이고 있다. 발매 직후 필리핀 아이튠즈 톱 송 차트 1위를 비롯해 카타르 대만 사우디아라비아 홍콩 등 다수 지역의 아이튠즈 톱 송 차트를 휩쓸었던 이 곡은 국내 주요 음원사이트 멜론 '핫100'에 진입한뒤 계속해서 순위가 상승하고 있다. 유니스의 이름은 실시간 검색어 2위에 올랐고, 퍼포먼스 비디오는 유튜브 데일리 뮤직비디오 차트 7위를 기록했다.

이 같은 인기에 힘입어 과거 무대까지 주목받으며 '리메이크는 이렇게 하는 것' '유니스의 풋풋하고 통통 튀는 매력으로 잘 소화했다'는 등의 호평이 이어지고 있다.

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8일 공개된 '하늘땅 별땅'은 1997년 발매된 비비의 정규 2집 타이틀곡 '하늘땅 별땅'을 리메이크 한 곡이다. 원곡 특유의 신나는 멜로디와 발랄한 에너지를 살리면서도 Y2K 무드의 트렌디한 K팝 사운드를 더해 새로운 매력을 선사한다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com