'일라이 이혼' 지연수, 빠듯한 살림에도 유튜브 첫 수익금 전액 기부 "눈물 멈추게 해주고 싶어"

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[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 지연수가 유튜브 채널 '연수롭다'의 첫 정산 수익금 전액을 기부했다.

지연수는 14일 자신의 SNS를 통해 유튜브 채널의 첫 수익금을 제작진과 함께 전액 기부했다고 밝혔다.

기부금은 아름다운재단의 '한부모여성 재기지원사업'에 전달됐다. 해당 사업은 한부모 여성들이 경제적·사회적으로 자립하고 새로운 출발을 할 수 있도록 지원하는 사업이다.

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지연수는 "먼저 '연수롭다' 유튜브를 시청해주시고 응원해주시는 모든 분들께 감사 인사드린다"며 "채널 오픈 후 처음으로 수익금을 정산받았고, 함께 해주시는 제작진분들과 한마음으로 전액 기부를 하게 됐다"고 전했다.

이어 기부를 결심한 이유에 대해서도 솔직한 마음을 털어놨다. 지연수는 "물론 제가 빠듯하게 살고 여유 없이 사는 건 맞다. 돈을 몰라서 한 것도 아니다"라면서 "다만 갑작스러운 환경에 놓여 막막해진 엄마와 아이들에게 단 한 명이라도 한순간 눈물을 멈추게 해주고 싶어 한 것"이라고 설명했다.

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그러면서 "부디 따뜻한 시선으로 봐주시길 부탁드린다"고 덧붙였다.

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지연수는 자신 역시 오랜 시간 한부모로 아들을 키워왔다고 밝혔다. 그는 "민수 5살 때 저는 한부모가 되어 지금까지 죽을힘을 다해 열심히 살고 있다"며 "벌써 11살 어린이가 된 민수는 여전히 저에게 삶이자 숨"이라고 아들을 향한 애틋한 마음을 드러냈다.

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끝으로 지연수는 "세상에 모든 한부모님들 힘내세요. 저도 힘껏 응원하겠다"며 같은 상황에 놓인 이들을 향해 응원의 메시지를 전했다.

한편 레이싱 모델 출신 지연수는 2014년 11세 연하의 유키스 출신 일라이와 결혼해 슬하에 아들을 뒀으나 2020년 이혼했다. 일라이는 지난 6월 재혼을 발표했다.

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jyn2011@sportschosun.com