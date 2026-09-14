원조 꽃미남 가수, 극성팬이 '몰래 혼인신고'…"아내가 둘째 부인으로"

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 김범룡이 자신도 모르는 사이 유부남이 됐던 황당한 과거를 고백했다.

한 팬이 몰래 혼인신고를 하는 바람에 실제 아내가 서류상 '둘째 부인'으로 들어가는 일까지 벌어졌다는 것이다.

김범룡은 지난 12일 방송된 MBN 예능프로그램 '속풀이쇼 동치미'에 출연해 과거 극성팬 때문에 겪은 일을 털어놨다.

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이날 김범룡은 "호적을 떼러 갔는데 내가 유부남이 돼 있었다"며 "전혀 모르고 있다가 호적을 보고 처음 알았다"고 밝혀 출연진을 놀라게 했다.

상대는 평소 김범룡을 자주 찾아오던 팬이었다. 김범룡은 "자주 오던 팬 중 한 명이 나를 너무 좋아한 나머지 혼자 혼인신고를 했던 것 같다"고 설명했다.

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그는 당시에는 당사자 한 명만 관공서를 찾아가도 혼인신고를 접수할 수 있었다고 회상했다. 이를 들은 임예진도 "여자 연예인들이 그런 일을 많이 당했다"며 비슷한 피해 사례가 있었다고 덧붙였다.

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해당 팬은 가수 전영록에게도 강렬한 기억을 남긴 인물이었다. 김범룡은 "전영록 형이 그 사람을 알고 있더라. '걔가 걔지?'라고 했다"며 "영록이 형이 무대에 있을 때 물감을 뿌리기도 했다더라"고 전했다.

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문제는 김범룡이 실제 결혼을 준비하면서 불거졌다. 이미 다른 사람과 혼인한 것으로 기록돼 있었기 때문이다.

김범룡은 "내가 결혼했을 때 아내가 둘째 부인으로 들어갔다"고 밝혀 다시 한번 충격을 안겼다. 이후 혼인무효 소송을 진행해 문제를 바로잡았다며 "혼인신고 기록은 지웠다"고 설명했다.

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한편 김범룡은 1985년 '바람 바람 바람'으로 데뷔해 큰 인기를 얻었다. 당시 뛰어난 가창력은 물론 짙은 눈썹과 이국적인 외모로 주목받으며 '80년대 꽃미남 가수'로 사랑받았다. 이후 '그대는 미운 사람', '카페와 여인', '겨울비는 내리고', '현아' 등 다수의 히트곡을 발표하며 1980년대를 대표하는 가수로 자리매김했다.

narusi@sportschosun.com