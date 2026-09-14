‘엄태웅♥’ 윤혜진, 비키니 사진에 팬들 기절한 이유..“복근 무슨 일이냐”

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[스포츠조선 박아람 기자] 발레무용가 윤혜진이 요트 위에서 여유로운 시간을 보내는 근황과 함께 탄탄한 몸매를 공개해 눈길을 끌었다.

윤혜진은 지난 13일 개인 계정에 "오늘 선라이즈 선셋 둘 다 보았네 럭키"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 푸른 바다를 배경으로 요트에 올라 여유를 만끽하고 있는 윤혜진의 모습이 담겼다. 연한 분홍색 비키니를 입은 윤혜진은 요트 위 베드에 기대거나 앉아 자연스럽게 포즈를 취하며 화보 같은 분위기를 연출했다.

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특히 가녀린 실루엣과 대비되는 탄탄한 몸매가 시선을 사로잡았다. 곧게 뻗은 어깨와 늘씬한 팔다리, 잘록한 허리 라인이 돋보이는 가운데 꾸준한 운동으로 다져진 복근까지 선명하게 드러나 감탄을 자아냈다.

또 다른 사진에서는 석양을 배경으로 그림 같은 분위기를 완성했다. 강렬한 햇빛 아래 드러난 복부에는 또렷한 근육 라인이 자리 잡아 평소 꾸준한 자기관리를 짐작하게 했다.

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사진을 접한 지인들과 누리꾼들은 "우와 복근 완전 부러워요", "해외 연예인 파파라치 사진이 따로 없다", "복근 무슨 일이냐" 등의 반응을 보이며 감탄했다.

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한편 윤혜진은 국립발레단 수석무용수 출신으로, 2013년 배우 엄태웅과 결혼했다. 두 사람은 슬하에 딸 지온 양을 두고 있다.

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tokkig@sportschosun.com