강균성, 14살차 ♥유하진 바라보는 눈에서 꿀 뚝뚝…프러포즈 이어 웨딩화보 공개

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[스포츠조선 조민정 기자] 그룹 노을 강균성과 배우 유하진이 결혼을 앞두고 웨딩화보를 공개하며 본격적인 카운트다운에 들어갔다.

공개된 웨딩화보에는 신랑·신부로 변신한 강균성과 유하진의 모습이 담겼다. 턱시도를 갖춰 입은 강균성은 평소 유쾌한 이미지와는 사뭇 다른 차분하고 듬직한 매력을 드러냈다. 순백의 웨딩드레스를 입은 유하진 역시 단아한 미모와 우아한 분위기로 시선을 사로잡았다.

두 사람은 서로를 바라보며 자연스럽게 미소 짓는가 하면 가까이 선 채 다정한 분위기를 연출했다. 14세의 나이 차이가 느껴지지 않는 두 사람의 자연스러운 호흡과 선남선녀 비주얼이 한 편의 영화 같은 장면을 완성했다.

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강균성과 유하진은 오는 10월 30일 서울 모처에서 결혼식을 올리고 부부가 된다. 강균성은 지난 8월 손편지를 통해 "평생을 함께 걸어가고 싶은 소중한 사람을 만나 결혼하게 됐다"며 팬들에게 직접 결혼 소식을 알렸다. 이후 소속사 측은 예비신부가 배우 유하진이라고 밝히며 "두 사람이 서로에 대한 깊은 신뢰와 애정을 바탕으로 미래를 약속했다"고 전했다.

두 사람은 결혼 발표 이후 패션쇼에 함께 참석한 사진을 공개하며 '럽스타그램'의 시작을 알렸다. 이어 강균성이 유하진을 위해 준비한 깜짝 프러포즈 현장도 공개돼 화제를 모았다.

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당시 강균성은 유하진에게 '협찬 촬영이 있다'고 말해 헤어와 메이크업을 받게 한 뒤 프러포즈 장소로 이끌었다. 화이트 턱시도를 입은 그는 한쪽 무릎을 꿇고 반지를 건넸고 리본 장식의 미니드레스를 입은 유하진은 감격한 표정으로 청혼을 받아들였다.

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유하진은 "몰래 준비한 미니드레스와 턱시도까지 입으니 마치 스몰웨딩을 한 기분이었다"며 "늘 나를 인생의 주인공처럼 빛나게 만들어주는 오빠"라고 애정을 드러냈다. 결혼 발표와 프러포즈에 이어 웨딩화보까지 공개되면서 두 사람을 향한 축하도 이어지고 있다.

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1981년생인 강균성은 2002년 그룹 노을로 데뷔해 '붙잡고도', '청혼', '아파도 아파도', '그리워 그리워' 등의 히트곡으로 사랑받았다. 1995년생인 유하진은 2019년 MBC 드라마 '봄밤'으로 데뷔, '어서와', '얼어죽을 연애따위'와 연극 '임대아파트' 등에 출연했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com