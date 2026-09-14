"연기 레슨생 협박·사기? 카톡 전체보관"…AOA 권민아, 명예훼손-무고죄 맞대응[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 AOA 출신 권민아가 협박 의혹에 발끈했다.

권민아는 14일 자신의 계정에 "A씨가 내가 사기치고 협박했다는 글을 올렸다고 사람들이 제보해줬다"며 장문의 글을 게재했다.

권민아는 "너무 어처구니가 없고 말이 안 통하던 분이라 또 오해 받기 싫어 그냥 있으려다 글을 쓴다. 연기 레슨을 꼭 받고 싶다고 먼저 연락 오셨고 팬이라 해서 실제 티칭을 해준 적 있다. 그 뒤로도 (A씨가) 레슨을 원했으나 저도 일정이 있는데 서로 자꾸 약속이 어긋나고 열정이 보이지 않고 비싼 밥 사달라고만 하셨다"고 토로했다.

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이어 "A씨가 전액 환불 요구하셔서 전액 환불한 이후에도 갑자기 죄송하다며 다시 잘할 수 있다며 레슨을 정기적으로 하고 싶다고 했다. 가격표를 계산해 보내드렸다가 안되겠다 하셔서 끝냈다가를 반복하다 본인 노쇼는 생각 안하고 저 때문에 레슨 못 받은 적도 있지 않냐며 억지를 부려 거절했더니 주변 친구들에게 이런 경우가 있는지 물어보겠다거나 친가 식구들 다 데리고 나와 저를 만나야겠다는 등의 이야기를 해서 차단했다"고 설명했다.

권민아는 "제가 뭘 잘못했다고 사기죄에 협박죄입니까. 고소하시려면 하시라. 대신 저는 무고죄나 명예훼손으로 고소하겠다. 혹시 몰라 카톡 전체 보관 다 되어있다"고 선언했다.

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권민아는 2012년 AOA로 데뷔했으나 2019년 팀에서 탈퇴했다. 이후 리더였던 지민으로부터 10년간 괴롭힘을 당했다고 폭로했다. 이 여파로 지민은 AOA에서 탈퇴했다. 이후 권민아는 실내흡연 논란, 양다리 논란 등으로 구설에 올랐으며 최근에는 의료 사고를 당하고 친언니가 8억원여를 횡령했다고 폭로하기도 했다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com