엔씨 '아스트라에 오라티오', TGS 2026 단독 부스서 첫 시연

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엔씨의 신전기 마법 RPG '아스트라에 오라티오(Astrae Oratio)'가 '도쿄게임쇼 2026(TGS 2026)' 현장 시연과 부스 운영 정보를 공개했다.

엔씨는 TGS 2026이 열리는 마쿠하리 메세 7번 홀에 '아스트라에 오라티오' 단독 부스를 마련한다. 관람객은 현장에서 '스토리'와 '전투' 등 시연 빌드를 직접 체험할 수 있다. 부스 스테이지에서는 게임 초반부 이야기를 담은 시나리오 상영회도 열린다.

부스에서는 TGS 2026 한정판으로 제작한 부채와 신문을 방문객에게 증정한다. 공식 엑스(X) 팔로우 인증 시 키링, 공식 유튜브 채널 구독 인증 시 렌티큘러 카드를 받을 수 있다. 부스 사진을 촬영해 X에 게시하고 인증하면 짐색을, 게임 시연에 참여하면 특구청 명함 케이스를 제공한다.

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엔씨는 14일 공식 SNS를 통해 부스 조감도와 위치, 시나리오 상영회 썸네일, 노벨티 수령 방법 등 TGS 2026 관련 세부 내용을 안내했다. '아스트라에 오라티오'는 이번 TGS를 통해 현장 첫 시연에 나선다. 상세 내용은 '아스트라에 오라티오' TGS 2026 특설페이지와 공식 SNS에서 확인할 수 있다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com