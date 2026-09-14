[공식] 소아린, 남지현·김재영 만난다…'내가 떨릴 수 있게' 캐스팅

사진 제공=제이와이드컴퍼니

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 소아린이 '내가 떨릴 수 있게'에 합류한다.

소아린은 티빙 오리지널 '내가 떨릴 수 있게'(극본 안새봄, 연출 김예지, 크리에이터 강은경·주화미)에 강시은 역으로 캐스팅됐다.

'내가 떨릴 수 있게'는 사랑 없이는 안 하는 여자 공연수(남지현)와 사랑 없이도 잘 하는 남자 독고달(김재영)의 대환장 성장 로맨스 코미디 드라마다.

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극 중 소아린은 댄스 크루 멤버인 강시은 역을 맡았다. 강시은은 자신의 꿈에 대한 확고한 열정을 가진 인물로, 뛰어난 춤 실력은 물론 센터 비주얼까지 겸비했다. 특유의 당차면서도 러블리한 매력으로 극에 활력을 불어넣을 예정이다.

소아린은 지난 2019년 영화 '힘을 내요, 미스터 리'로 데뷔한 이후 드라마 '라켓소년단', '멜랑꼴리아', '그리드', '돼지의 왕', '닥터 차정숙', '언젠가는 슬기로울 전공의생활', '다 이루어질지니' 등 다수의 작품에서 인상적인 연기를 펼쳤다.

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한편, 소아린이 출연하는 티빙 오리지널 '내가 떨릴 수 있게'는 오는 10월 15일 첫 공개된다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com