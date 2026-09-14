남보라, 아들 우는데 유튜브 촬영+장보기..결국 카메라 떨어뜨리고 '멘붕'

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 남보라가 아들과 함께 외출했다가 예상치 못한 육아 난관에 부딪혔다.

14일 남보라의 유튜브 채널에는 '옹알옹알 할 말이 많은 콩알이...너 이제 곧 말 하겠다!'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상 속 남보라는 아침부터 아들을 살뜰히 돌봤다. "콩아 잘 잤어? 안녕"이라며 다정하게 말을 건네는가 하면, 옹알이를 하는 아들을 바라보며 "뭐라고 말은 하는데 너무 귀여워"라며 연신 감탄했다.

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기저귀를 갈아주고 트림을 시키는 등 초보 엄마의 육아 일상도 고스란히 공개됐다. 남보라는 아들이 혼자 트림을 하자 "엄마가 트림시켜 주지도 않았는데 알아서 하고"라며 신기해했고, 잠시 식사를 해야 할 때는 "엄마 밥 먹고 올게. 조금만 기다려 달라"며 아들에게 말을 걸기도 했다.

외출에 나선 모습도 담겼다. 남보라는 아들을 직접 품에 안고 대형 쇼핑몰로 이동하며 "맨날 반려견만 이렇게 업고 다니다가 아기를 메고 나오니까 기분이 좀 새롭다"고 말했다.

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아기를 품에 안은 채 간식거리를 사던 남보라. 하지만 아들의 식사 시간이 다가오면서 상황이 꼬이기 시작했다. 잠에서 깬 아들이 배고픔에 울며 보채기 시작한 것. 유튜브 촬영과 쇼핑, 육아를 동시에 해내려던 남보라는 결국 난감한 상황에 놓였다. 급기야 촬영 중이던 카메라까지 떨어뜨리며 허둥지둥 아들을 달랬다.

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한편 남보라는 지난해 5월 동갑내기 사업가와 결혼했으며, 지난 6월 건강한 아들을 출산했다.

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jyn2011@sportschosun.com