신작 MMORPG '이클립스: 더 어웨이크닝', 출시 6일만에 신규 월드 추가…24개 서버 캐릭터 생성 마감

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스마일게이트의 신작 MMORPG '이클립스: 더 어웨이크닝'이 출시 직후 이용자가 몰리면서 신규 월드를 추가한다.

스마일게이트는 오는 16일 오후 8시 총 3개 서버로 구성된 신규 월드 '벨제라'를 추가한다고 14일 밝혔다. '이클립스'는 지난 10일 출시 당일 24개 서버의 캐릭터 생성이 모두 마감된데 이어 긴 대기열이 형성됐다. 스마일게이트는 신규 월드를 추가해 서버 수용 인원을 늘리고 이용자들의 접속 환경을 개선할 계획이다.

'벨제라'에서도 기존 월드와 동일한 콘텐츠와 이벤트 혜택을 이용할 수 있다. 스마일게이트는 카카오톡 채널 친구 추가 이용자를 대상으로 11월 10일까지 인게임 쿠폰도 제공한다. 쿠폰을 통해 한정 스킨과 영웅 등급 반지, '초월' 및 '무기 외형' 소환권 등을 받을 수 있다.

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'이클립스'는 MMORPG의 기본적인 재미를 유지하면서 이용자가 자신의 플레이 스타일과 속도에 맞춰 즐길 수 있도록 설계한 작품이다. PC와 모바일 크로스플랫폼을 지원하며 PC는 공식 홈페이지, 모바일은 구글플레이와 애플 앱스토어를 통해 이용할 수 있다.

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신재익 스마일게이트 이사는 "출시 이후 이용자분들이 보여주신 관심과 성원에 진심으로 감사드린다"며 "앞으로도 이용자들의 목소리에 귀 기울이며 안정적인 서비스와 양질의 콘텐츠로 보답하겠다"고 말했다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com