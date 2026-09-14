‘새신부’ 문근영, 녹화 도중 오열…아역 시절 떠올리며 “꼭 안아주고 싶어”

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조민정 기자] 배우 문근영이 '우리들의 발라드2' 녹화 도중 눈물을 쏟았다. 어린 참가자의 무대를 지켜보던 문근영이 자신의 아역 시절을 떠올리며 끝내 오열한 모습이 선공개돼 궁금증을 키우고 있다.

14일 유튜브 채널 '스브스 예능맛집'에는 '리액션 요정 문근영이 오열한 이유'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상 속 문근영은 "발라드를 너무나 사랑하는 문근영"이라고 자신을 소개하며 '우리들의 발라드2' 탑백귀 대표단 합류를 알렸다. MC 전현무가 "영원한 국민 여동생이다. 얼굴이 그대로"라고 감탄하자 수줍게 웃던 그는 "탑백귀가 너무 되고 싶었는데 드디어 됐다"며 기쁨을 감추지 못했다.

Advertisement

평소 음악 경연 프로그램을 빠짐없이 챙겨본다는 문근영은 참가자들의 무대가 시작되자 곧바로 '리액션 요정'다운 면모를 드러냈다. 첫 소절을 듣자마자 "목소리가 완전히 내 취향"이라며 몰입했고 "첫 음부터 그냥 맛이 가버렸다"는 거침없는 감상으로 출연진을 놀라게 했다.

정승환과 로이킴 가운데 누구의 음악이 더 취향이냐는 질문에는 망설임 없이 로이킴을 선택해 웃음을 자아냈다. 이에 주변에서 놀라자 문근영은 "정승환 오빠 귀 막아"라고 다급하게 수습하며 기존의 차분한 이미지와 다른 반전 예능감을 보여줬다.

Advertisement

그러나 참가자를 평가하는 순간에는 누구보다 조심스러웠다. 문근영은 "냉정한 말은 잘 못 하겠다. 쓴소리보다는 응원해 주고 용기를 북돋워 주고 싶은 마음이 더 클 것 같다"며 참가자들에게 따뜻한 시선을 보냈다.

Advertisement

특히 한 어린 참가자의 무대를 지켜본 문근영은 결국 참았던 눈물을 터뜨렸다. 그는 "나도 어린 시절부터 사람들에게 관심을 받으며 살아왔다"며 "어린 친구들이 무대 위에서 얼마나 떨리고 무섭고 두려울까 하는 생각이 들었다"고 털어놨다. 이어 "어린 나이에 왜 이렇게 깊은 쓸쓸함을 알고 있지, 왜 벌써 이런 감정을 겪고 있지 싶었다"며 "꼭 안아주고 싶다는 생각이 많이 들었다"고 말해 먹먹함을 안겼다. 아역 배우로 데뷔해 어린 나이부터 대중의 관심과 평가를 받아온 문근영이기에 그의 눈물은 깊은 울림을 남겼다.

Advertisement

한편 '우리들의 발라드2'는 문근영을 비롯해 전현무, 정재형, 차태현, 박경림, 주우재, 로이킴, 정승환이 탑백귀 대표단으로 참여한다. 문근영은 여배우 최초의 탑백귀 대표이자 7년 만의 고정 예능 출연으로 기대를 모으고 있다. 프로그램은 오는 10월 5일 오후 10시 첫 방송된다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com