컴투스, 팬 응원 영상 KBO 포스트시즌 전광판에 띄운다

컴투스가 '2026 KBO 포스트시즌'을 앞두고 야구팬들의 응원 영상을 경기장 전광판에 띄운다.
컴투스는 야구팬 참여형 전광판 응원 이벤트 '가을 응원의 주인공은 나야!'를 14일부터 진행한다고 밝혔다. '컴투스프로야구2026', '컴투스프로야구V26' 등 KBO 공식 라이선스 게임을 서비스하고 있는 컴투스는 이번 이벤트를 통해 팬들이 직접 만든 응원 영상을 포스트시즌 현장에서 선보인다.
참여 기간은 14일부터 27일까지다. 14세 이상 야구팬이면 누구나 응모할 수 있으며, 응원하는 팀을 향한 마음을 담은 15초 이내 영상을 제작하면 된다. 야구장 직관 기록이나 선수·팀을 향한 영상 편지, 명장면을 활용한 영상, 응원가 챌린지 등 형식에 제한은 없다. AI를 활용한 스토리텔링과 무빙툰, 모션툰 등으로 제작한 영상도 참여할 수 있다. 응모하려면 영상을 필수 태그와 함께 자신의 인스타그램에 게시한 뒤 '컴투스프로야구' 공식 인스타그램 프로필 링크를 통해 영상 파일을 제출하면 된다.
컴투스는 응원 메시지의 진정성과 전달력, 독창성 등을 심사해 포스트시즌 진출 구단별 1편씩 총 5편의 'Best 응원 영상'을 선정한다. 결과는 오는 30일 '컴투스프로야구' 공식 인스타그램을 통해 발표하며, 선정된 팬에게는 포스트시즌 경기 관람 티켓 2매가 주어진다.
선정 영상은 '2026 KBO 포스트시즌' 경기장 전광판을 통해 송출된다. 한 시즌 동안 팀을 응원해 온 팬들의 메시지가 실제 가을야구 현장에서 선수들과 관중에게 전달되는 방식이다. 이번 이벤트는 컴투스가 올해 KBO 리그 개막 캠페인에서 내건 '올해 야구의 주인공은 너야!'라는 메시지를 포스트시즌까지 확장한 것이다. 시즌 내내 팀을 응원해 온 팬들도 가을야구를 함께 만드는 주인공이라는 의미를 담았다. 자세한 내용은 '컴투스프로야구' 공식 인스타그램에서 확인할 수 있다.
남정석 기자 bluesky@sportschosun.com