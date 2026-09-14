‘전현무계획4’도 조작설 몸살…전현무, 제작진 반박문에 ‘좋아요’ 힘실었다

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[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 전현무의 출연 프로그램이 '나 혼자 산다'에 이어 '전현무계획4'까지 잇따라 조작 의혹에 휩싸인 가운데, 전현무는 제작진의 반박문에 '좋아요'를 누르며 간접적으로 힘을 실었다

MBN·채널S 예능프로그램 '전현무계획4' 제작진은 지난 13일 공식 채널을 통해 최근 불거진 식당 사전 섭외 의혹에 대한 입장을 밝혔다.

'전현무계획4'는 전현무와 곽튜브가 별도의 계획이나 사전 섭외 없이 현장에서 직접 식당을 찾아가는 '리얼 길바닥 먹큐멘터리'를 표방하는 프로그램이다.

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그러나 최근 전현무가 출연하는 MBC '나 혼자 산다'의 카자흐스탄 즉흥 여행을 둘러싸고 조작 논란이 불거지면서 '전현무계획4'의 식당 섭외 방식에도 의문의 시선이 향했다.

특히 과거 '전현무계획4' 촬영팀이 한 식당의 영업 시작 전부터 현장에 대기하고 있었다는 내용의 목격담이 온라인 커뮤니티를 중심으로 확산됐다. 이를 두고 식당을 미리 섭외한 뒤 현장에서 우연히 찾아간 것처럼 연출한 게 아니냐는 의혹이 제기됐다.

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이에 제작진은 "최근 기사 및 SNS 등을 통해 본 방송의 식당 섭외와 관련해 사실과 다른 내용이 확산되고 있다"고 말문을 열었다.

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이어 "'전현무계획'의 식당 촬영 방식과 관련해 일부 온라인 댓글과 확인되지 않은 목격담을 근거로 프로그램이 사전에 식당을 섭외하거나 상황을 연출한 것처럼 보도되고 있으나, 이는 사실과 다르다"고 조작 의혹을 전면 부인했다.

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제작진은 "식당 촬영에 앞서 해당 식당 또는 사장님과 사전 접촉해 촬영을 협의하거나 출연진의 방문 사실을 미리 알리지 않는다"며 "이는 프로그램 시작부터 현재까지 일관되게 지켜온 제작 원칙"이라고 강조했다.

또 "제작진을 통한 사실 확인 없이 온라인 댓글이나 개인의 추측성 주장을 인용해 마치 프로그램의 조작이나 연출이 확인된 것처럼 표현하고 있는 점에 대해 유감을 표한다"고 밝혔다.

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그러면서 "'전현무계획'은 앞으로도 지금까지 지켜온 제작 원칙에 따라 프로그램을 만들어갈 것"이라며 "확인되지 않은 내용을 사실처럼 확대·재생산하는 보도에 대해서는 필요한 경우 적극적으로 사실관계를 바로잡겠다"고 경고했다.

전현무 역시 제작진이 공개한 해당 입장문에 '좋아요'를 눌렀다. 별도의 글이나 발언을 내놓지는 않았지만 제작진의 반박에 힘을 실은 것으로 풀이된다.

앞서 '나 혼자 산다'는 전현무의 카자흐스탄 즉흥 여행을 방송했다가 사전 준비 의혹에 휩싸였다. 제작진은 전현무가 여행지를 당일 결정해 항공권을 직접 구매했지만, 카자흐스탄행을 선택할 가능성에 대비해 스태프 항공권을 미리 발권하고 현지 촬영 협조를 요청해뒀다고 밝혔다. 또한 '즉흥 여행'이라는 표현으로 모든 과정이 사전 준비 없이 진행된 것처럼 받아들여질 수 있었다며 사과했다.

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'나 혼자 산다' 논란의 불똥이 '무계획 먹방'을 표방한 '전현무계획4'로까지 번진 가운데, 제작진은 식당 사전 섭외 의혹은 사실이 아니라며 선을 그었다.

narusi@sportschosun.com