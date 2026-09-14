로블록스, 20주년 맞아 창작·플레이 확장…AI 게임 개발부터 수익화까지

Advertisement

Advertisement

로블록스가 플랫폼 출시 20주년을 맞아 게임 플레이부터 창작, 수익화까지 전반적인 생태계 확장에 나선다. AI를 활용한 게임 제작 기능을 강화하는 한편 모바일·PC·콘솔을 넘어 웹과 오프라인 환경까지 플레이 영역을 넓힌다.

로블록스는 지난 11~12일(현지시각) 미국 캘리포니아주 산호세의 산호세 맥에너리 컨벤션센터에서 제12회 '로블록스 개발자 회의(RDC)'를 열고 이 같은 내용의 업데이트를 발표했다. RDC는 개발자와 아티스트, 디자이너, 크리에이터, 브랜드, 인플루언서 등 로블록스 창작자 커뮤니티를 대상으로 열리는 연례 행사다.

로블록스에 따르면 전 세계 180개국 이상 이용자들은 올해 2분기에만 총 290억 시간을 플랫폼에서 보냈다. 이에 맞춰 이용자가 기기와 플랫폼에 관계없이 게임을 즐길 수 있도록 플레이 환경을 확대한다.

Advertisement

'로블록스 에브리웨어'를 통해 크리에이터가 모바일·PC·콘솔에서 자신의 게임을 독립 실행형 앱으로 제공할 수 있도록 지원한다. 올해 말부터는 크롬 브라우저의 게임 상세 페이지에서 별도 앱 설치 없이 게임을 바로 실행할 수 있다. 네트워크가 불안정하거나 연결되지 않은 상황에서도 게임을 즐길 수 있도록 온오프라인 모드를 결합하는 기능도 제공한다.

Advertisement

게임 장르와 플레이 방식도 넓어진다. 로블록스는 2D 게임 제작을 지원하기 위해 직교 카메라와 애니메이션 이미지 컨테이너, 스프라이트 시트 직접 가져오기 등의 기능을 추가한다. 턴제 비동기 멀티플레이어 게임을 위한 알림 시스템도 선보인다. 게임을 이동하는 동안에도 친구와 대화를 이어갈 수 있는 '친구 채팅' 탭과 음성 입력 기능도 추가된다.

창작 도구에는 AI가 본격적으로 들어간다. 모바일 앱에서 텍스트 프롬프트만으로 게임을 만들고 출시할 수 있는 '빌드(Build)'는 세르비아와 싱가포르에서 퍼블릭 알파로 확대된다. 지난 여름 뉴질랜드에서 알파 버전이 시작된 이후 약 9000개의 게임이 빌드로 제작됐다. 이 기능으로 게임을 만든 이용자의 71%는 이전에 로블록스 스튜디오를 사용한 경험이 없었던 것으로 나타났다.

Advertisement

Advertisement

로블록스는 빌드에 신규 에셋 라이브러리와 데스크톱 접속, 반복 수정 기능 등을 추가하고 게임 분석과 수익화 기능도 지원할 예정이다. 크리에이터가 휴대폰으로 게임 광고를 직접 집행하는 기능도 향후 제공한다.

올해 말에는 '장면 생성기(Scene Generator)'도 출시한다. 크리에이터가 텍스트 프롬프트와 참고 이미지를 입력하면 게임에 활용할 수 있는 장면을 생성하고, 이후 로블록스 스튜디오에서 수정할 수 있다. NPC의 활용 범위를 넓히기 위한 새로운 행동 기능도 연말까지 도입할 계획이다.

수익화 영역에서는 '로블록스 월렛'과 '로블록스 카드'를 선보인다. 로블록스 월렛은 크리에이터가 플랫폼에서 벌어들인 수익을 실제 화폐로 지급받고 다른 계좌로 이체할 수 있는 금융 계좌다. 미국 내 18세 이상 1인 크리에이터를 대상으로 올해 말 도입한 뒤 내년부터 전 세계로 확대한다. 로블록스 카드는 월렛 잔액을 일반 가맹점에서 사용할 수 있도록 한 서비스로 내년부터 순차적으로 출시한다.

Advertisement

크리에이터 수익 규모도 커지고 있다. 로블록스에 따르면 2013년 개발자 환전 프로그램(DevEx) 도입 이후 크리에이터들이 플랫폼에서 올린 수익은 50억 달러를 넘어섰으며, 최근 12개월 동안에는 약 17억 달러가 지급됐다.

게임을 찾는 방식도 바뀐다. 게임 플레이 영상을 보고 한 번의 클릭으로 게임에 들어갈 수 있는 '모멘트(Moments)' 탭은 현재 미국에서 전면 이용할 수 있다. 영상 속 아바타가 착용한 아이템을 바로 구매하거나 '빌드'로 제작된 게임을 플레이하는 기능도 추가된다.

게임 노출을 결정하는 '디스커버리 랭킹'은 이용자 연령대별 플레이 성향을 반영하는 방향으로 개선된다. 짧게 즐길 수 있는 게임부터 장기간 반복해서 플레이하는 게임까지 다양한 형태의 콘텐츠가 노출될 수 있도록 하고, 게임 출시 첫 주뿐 아니라 최초 28일 이후의 이용 데이터까지 반영한다.

Advertisement

20년간 게임 플랫폼을 넘어 창작자 생태계를 키워온 로블록스가 AI를 앞세워 게임 제작 진입장벽을 더 낮추면서 플랫폼 안에서 만들어지는 콘텐츠의 폭도 한층 넓어질 것으로 보인다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com