함소원, 자식농사 초대박 났다 “딸, 태권도 대회서 동메달 따내”

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[스포츠조선 박아람 기자] 미스코리아 출신 방송인 함소원이 딸 혜정 양의 태권도 대회 수상 소식을 전하며 기쁜 마음을 드러냈다.

함소원은 지난 13일 개인 계정을 통해 라이브 방송을 진행했다. 방송 초반부터 혜정 양은 카메라를 바라보며 무언가를 기다리는 듯한 모습을 보였다.

혜정 양은 "왜 안 들어오지? 자랑할 것 있는데"라고 말하며 팔로워들의 입장을 기다렸다. 이후 시청자들이 방송에 들어오자 직접 상장과 메달을 꺼내 보이며 수상 소식을 알렸다.

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함소원은 딸의 모습을 바라보며 "우리 혜정이가 태권도 대회에서 상을 받았다"고 말했다. 이어 "이모들에게 축하받고 싶다고 엄마 방송 언제 하냐고 계속 물어봤다"며 딸이 수상 소식을 자랑하고 싶어 했다고 전했다.

그러면서 혜정 양이 종로구에서 열린 태권도 대회에 참가해 동메달을 목에 걸었다며 거듭 자랑스러워했다.

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한편 함소원은 2018년 18세 연하의 중국인 진화와 혼인신고를 하며 부부가 됐다. 같은 해 딸 혜정 양을 품에 안았으며, 이후 2022년 이혼을 결정했다.

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이혼 이후에도 두 사람은 육아와 사업 등을 함께하며 관계를 이어왔으나 2024년 말 결별한 것으로 알려졌다. 현재 혜정 양은 함소원이 양육하고 있다.

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tokkig@sportschosun.com