임테기만 무려 11개...이다해, ♥세븐 몰래 임신 서프라이즈 "놀라서 폭풍오열"

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 이다해가 남편 세븐에게 임신 소식을 전했던 당시의 뭉클한 순간을 공개했다.

14일 tvN STORY 유튜브 채널에는 '남겨서 뭐하게' 이다해 편 선공개 영상이 공개됐다.

이날 이영자는 이다해에게 처음 임신 소식을 알게 됐을 당시 기분이 어땠는지 물었다.

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이다해는 "집에서 임신테스트기를 해봤는데 저는 결과가 잘못 나온 줄 알고 다시 한 번 해봤다. 두 줄이 뜨더라"라고 당시를 회상했다..

이다해는 이후에도 확신이 서지 않아 다시 임신테스트기를 해봤다고 밝혔다. 그는 "좀 더 시간을 두고 다시 임신 테스트기를 해봤다. 그런데 두 줄이 더 선명하게 나오더라"라고 말했다.

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실제로 이다해가 공개한 사진에는 총 11개의 임신테스트기가 담겨 있어 눈길을 끌었다.

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이다해는 임신 사실을 곧바로 세븐에게 알리지 않고 잠시 비밀로 간직했다고. 그는 "괜찮은 레스토랑을 예약해서 서프라이즈 파티를 준비했다. 인형에 임테기(임신테스트기)를 꽂고 카드도 썼다"라며 특별한 임신 축하 이벤트를 준비한 과정을 공개했다.

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이어 임신 소식을 어떻게 전할지 고민했다는 이다해는 "세븐한테 식전 기도를 하라고 하고 한 손으로는 임신 서프라이즈 선물을 세팅했다"라며 당시 상황을 전했다.

이다해의 깜짝 선물을 마주한 세븐의 반응은 예상보다 더 뜨거웠다.

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이다해는 "남편이 눈을 떴는데 처음엔 뭔지 못 알아보더라. 그러더니 보다가 너무 놀라서 엄청나게 울더라"라고 말했다.

남편의 예상치 못한 폭풍 오열에 이다해는 웃음이 났다고. 그는 "근데 너무 우니까 웃기더라. 그래서 저는 웃었다. 그리고 나서 부둥켜 안았는데 그때부터 감정이 올라오더라. 이제부턴 둘이 아니지 않냐"라고 말해 뭉클함을 더했다.

한편 이다해는 2023년 가수 세븐과 8년 열애 끝에 결혼했다. 지난 5월 딸 임신 소식을 전했으며, 오는 11월 출산을 앞두고 있다. 2세의 성별은 딸인 것으로 전해졌다.

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shyun@sportschosun.com