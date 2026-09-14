권민아, 잇따른 사기 의심·레슨 논란에 지친 심경.."내 삶 참 시끄럽죠. 죄송합니다"

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[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 AOA 출신 배우 권민아가 자신을 둘러싼 사기 및 협박 의혹에 대해 재차 반박하며 법적 대응을 예고했다.

권민아는 14일 개인 계정을 통해 자신과 관련한 온라인 글이 확산되고 있다며 직접 입장을 밝혔다.

그는 "저한테 법적으로 협박하시고, 카톡 내용을 주변에 알리겠다고 본인이 그러셨다"며 "저 카톡 내용 전부 다 있다"고 주장했다. 이어 자신이 1000만 원 입금을 요구했다는 취지의 주장에 대해서도 "본인이 법적으로 대응하시면 저도 해야 한다"고 반박했다.

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권민아는 상대방과 연기 레슨을 진행하는 과정에서 일정 조율이 원활하지 않았다고 설명했다. 서로 약속이 어긋나는 일이 반복됐고, 자신이 부담했던 연습실 대여 비용도 감수했다고 주장했다. 이후에는 레슨 비용을 전액 환불해줬다고 밝혔다.

그럼에도 자신에게 사기 의혹이 제기되고, 카카오톡 대화 내용을 주변에 알리겠다는 이야기가 나온 것에 대해 "무슨 사기에 무슨 연예계 매장이냐"고 반문했다. 그러면서 "있다면 그 내용을 올려보시라"고 말했다.

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권민아는 더 이상 대화가 어렵다고 판단해 상대방을 차단했다고 밝혔다. 이후 관련 내용이 온라인에 올라왔다는 사실을 알게 됐다며 "연락이 안 올 줄 알았는데 이런 이야기를 하고 다닐 줄이야"라고 토로했다.

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이어 "허위사실에 협박, 그리고 명예훼손까지 고소장 제출하겠다"고 강경한 대응을 예고했다.

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권민아는 계속되는 논란에 지친 심경도 내비쳤다. 그는 "아, 힘들다. 나 좀 쉬게 해달라"며 "이것 말고도 지금 의류 쪽 업체 사기 의심 중인 게 있다"고 전했다. 그러면서 "내 삶 시끄럽죠. 죄송합니다"라고 덧붙였다.

앞서 이날 권민아는 자신이 사기와 협박을 했다는 내용이 SNS에 게시됐다는 제보를 받았다며 관련 상황을 설명한 바 있다.

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당시 권민아는 해당 인물이 먼저 연기 레슨을 받고 싶다며 연락해왔고, 자신을 팬이라고 이야기했다고 밝혔다. 이후 실제로 레슨을 진행했고 추가 수업에 대한 요청도 받았다고 설명했다.

하지만 이후 양측의 일정이 계속 엇갈렸으며, 상대방의 약속 불이행도 있었다고 주장했다. 권민아는 이미 지불한 연습실 대여 비용은 자신이 부담하기로 하고, 레슨비 역시 전액 환불했다고 밝혔다.

이후 상대방이 다시 정기적인 수업을 원해 주당 횟수와 수업 시간에 맞춰 비용을 계산해 전달했지만, 상대방이 진행 의사를 번복하는 일이 반복됐다고 전했다.

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또 상대방이 다시 레슨을 요구하는 과정에서 갈등이 커졌으며, 이를 거절하자 주변 친구들에게 상황을 물어보겠다는 말과 가족들을 데리고 직접 만나겠다는 취지의 이야기를 들었다고 주장했다.

권민아는 결국 상대방을 차단했다고 밝히며 "제가 뭘 잘못했다고 사기죄에 협박죄냐"고 호소했다. 이어 상대방이 법적 대응을 할 경우 자신도 무고죄와 명예훼손 등으로 대응하겠다고 밝혔다.

그는 마지막으로 당시 주고받은 카카오톡 대화 내용을 모두 보관하고 있다며 관련 자료를 확보해두고 있다고 강조했다.

tokkig@sportschosun.com

다음은 전문

저한데 법적으로 협박하시고, 카톡내용을 주변에 알리겠다고 본인이 그러시더니 저 카톡내용 전부 다 있거든요 제가 1000만원 입금 협박? 법적협박? 본인이 법적으로 대응하시면 저도 해야죠 근데요. 이미 끝에 협박성으로 뭐 친가쪽 다 부르신다더니 스레드에 제가 사기쳤다고 올린 제보가 들어와서 캡쳐본들보다가 이게 제일 기가막혀서요 저희 스케줄 조절하다가 서로 노쇼해서 결국엔 제가 낸 대여금도 그냥 제가 안고가고, 그 와중에 비싼 밥집 알아보시며 레슨 생각은 없으시고 밥 사달라해서 지쳐가지고 전액환불 깨끗히 해드렸는데 무슨 사기에 무슨 연예계 매장에 카카오톡을 뿌린다고 했다뇨? 있다면 그 내용을 올려보시죠? 전 그냥 말이 안통한다싶어 차단했어요. 그럼 연락 안오실 줄 알았는데 이런 얘기를 하고 다니실줄이야??허위사실에 협박, 그리고 명예훼손까지 고소장 제출 하겠습니다.

아 힘들다 나 좀 쉬게 해주라 이것말고도 지금 내가 의류쪽 업체 사기 의심중인거 있거든? 아호 내 삶ㅋㅋㅋㅋ시끄럽죠..죄송합니다