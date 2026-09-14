'최애 걸밴드' QWER,서울서 두번째 투어 포문…신곡 21일 발매 확정

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[스포츠조선 백지은 기자] 밴드 QWER이 서울에서 두 번째 투어의 포문을 열었다.

QWER은 12일과 13일 서울 고려대학교 화정체육관에서 두 번째 투어 '로케이션 : 로켓 런치!(이하 로켓 런치)'를 개최했다.

'로켓 런치'는 우주로 뻗어나가는 로켓처럼 더 넓은 세상에 QWER의 음악을 전하겠다는 포부를 담은 투어명이다. 객석을 가로지르며 등장한 QWER은 '파이오니어'로 공연의 시작을 알렸다. 이들은 '고민중독' '디스코드' '검색어는 QWER' '내 이름 맑음' '눈물참기' '세리머니' 등 경쾌하고 청량한 밴드 사운드와 완성도 높은 밴드 퍼포먼스로 바위게(공식 팬클럽)를 열광하게 했다.

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특히 QWER은 '추즈 유어 QWER' 프로젝트를 통해 예고한 미발매 신곡 '소년만화'와 '피카레스크' 무대를 최초 공개해 큰 호응을 이끌어냈다.

QWER은 "이번 공연을 위해 미발매 신곡 두 곡을 준비했는데, 바위게에게 보여드릴 수 있어 저희 역시 정말 신났다"라며 "저희 노래가 누군가에게 위로가 되는 노래였으면 좋겠다. 바위게 항상 고맙다. 여러분은 저희 인생의 자랑거리다. 사랑한다"라고 말했다.

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QWER은 21일 오후 6시 '소년만화'와 '피카레스크'를 발매한다. 두 곡 중 오프라인 리스닝 팝업과 온라인 투표에서 더 많은 선택을 받은 곡이 타이틀곡으로 정해진다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com