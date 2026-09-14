이시영, 가족 투병 아픔 고백 "1년간 많이 아파..수술 후 단단해진 부위 관리"

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 이시영이 "근 1년간 가족들이 많이 아팠다"며 가족들의 투병으로 힘들었던 시간을 고백했다.

14일 이시영의 유튜브 채널에는 '10년 이상 된 찐 뷰티샵 대공개'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 이시영은 자신이 10년 넘게 꾸준히 다닌 뷰티숍 3곳을 직접 공개했다.

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특히 이시영은 자신이 애정을 갖고 꾸준히 이용해 온 바디 관리숍에 대한 만족감을 직접 밝혔다.

이시영은 자신의 관리 철학에 대해서도 털어놨다. 그는 "저는 병원에서 약을 먹고 주사를 맞고 이런 관리를 좋아하지는 않는다"며 "제가 지금까지 했던 경험상 건강한 음식을 먹고 규칙적인 운동을 하고, 이런 따뜻한 관리로 내 몸을 이롭게 해주는 게 가장 좋다고 결론을 내렸다"고 밝혔다.

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이어 "바디 관리숍에서 무릎, 종아리, 목 등 굉장히 깊숙한 딥한 따뜻한 관리를 받는 게 저한테 되게 맞다"며 "따뜻해지면서 얻는 이로움이 굉장히 많더라"고 자신의 경험을 전했다.

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특히 가족들도 이곳에서 관리를 받고 있다고 밝혔다. 이시영은 "근 1년 동안 저희 가족들이 조금 많이 아팠다. 수술이나 치료가 끝나고 바디 관리숍에서 따뜻한 관리를 받고 있다"며 "저도 만족하고 저희 가족들도 만족하고 있다"고 말했다.

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그러면서 수술 부위 관리와 관련해 "수술한 부위는 협착된다고 해야 되나, 조직이 단단해지고 막 이러잖나. 그런 것들이 굉장히 부드러워지더라"며 "맹신하는 건 아니지만 그런 따뜻한 관리가 굉장히 좋다는 걸 다시 한번 느꼈다. 부모님도 좋아하신다"고 밝혀 눈길을 끌었다.

jyn2011@sportschosun.com