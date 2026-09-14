[SC인터뷰]"신인 작가가 감히 김혜수"…10년 묵힌 '지금 불륜'으로 화려한 데뷔전(종합)

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[스포츠조선 정빛 기자] 이웃 간의 은밀한 외도로 문을 열더니, 철거촌에서 의문의 시체가 튀어나온다. 아이들이 저지른 뺑소니를 덮으려 어른들이 진흙탕 난투극을 벌이고, 급기야 불륜으로 칼을 겨누던 두 여자가 나란히 삽과 괭이를 쥔 채 시체를 묻는 기이한 공조로 폭주한다.

한 번 물면 숨 쉴 틈 없이 내달리는 연쇄 추돌, 시청자의 뒤통수를 사정없이 후려갈기는 예측 불허의 전개. 쿠팡플레이 역대 시리즈 누적 시청량 1위에 오르며 올여름 안방극장을 집어삼킨 화제작 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'(이하 '지금 불륜')다.

이 지독하고 매혹적인 블랙코미디를 대체 어떤 백전노장이 썼나 싶지만, 놀랍게도 '지금 불륜'은 정은경, 박수린 두 신인 작가의 '첫 드라마 데뷔작'이다.

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"주인공 경희 역을 누가 했으면 좋겠냐는 이창희 감독님 질문에, 신인 작가 주제에 감히 이 이름을 올려도 되나 싶어 기어들어 가는 목소리로 읊조렸죠. '김혜수요…'라고요."(정은경 작가)

꿈처럼 던진 그 한마디는 현실이 됐고, 두 신인 작가는 대한민국 시리즈 역사에 남을 가장 화려한 데뷔전을 치러냈다.

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"김혜수 선배님이 하신다는 소식을 듣고 가족들에게 소고기를 쐈어요. 제작 확정 소식엔 저도 모르게 비명을 질러서 부모님이 다 놀라셨을 정도였죠. 신인이라 과연 언제 세상의 빛을 볼 수 있을지 막막했는데 아직도 꿈만 같아요!"(박수린 작가)

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'지금 불륜' 정은경 작가(왼쪽), 박수린 작가. 사진제공=쿠팡플레이

"굉장히 들뜨는데, 그 들뜨는 마음을 가라앉히려고 했다"는 정 작가의 말처럼, 이 거침없는 이야기는 꽤 오랜 인고의 시간을 품고 있었다

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'지금 불륜'의 시작은 무려 10년 전으로 거슬러 올라간다. '엉망진창 가족 이야기'를 좋아하던 정 작가의 손끝에서 탄생했던 시나리오. 하지만 당시엔 세상의 빛을 보지 못한 채 서랍 속에 머물러야 했다.

정 작가는 "시나리오를 쓰겠다고 마음먹고 제대로 쓴 첫 장편이었다. 우리나라에 많지 않은 가족 블랙코미디를 만들고 싶었는데, '사건은 재밌는데 우리나라 시나리오가 맞느냐'는 이야기를 들었다. 돌이켜보면 캐릭터도 부족했던 것 같고 '한국 정서에 맞게 바꿔야 하나' 고민하며 여러 버전으로 작업했던 대본이었다"고 털어놨다.

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오랫동안 갖고 있던 시나리오는 3년 전 전환점을 맞았다. 당시 제작사 퍼스트맨스튜디오 김지연 대표를 만나며 물꼬가 텄다. 영화로 쓴 시나리오를 8부작 드라마로 바꾸기로 한 것. 이때 정 작가는 과거 웹드라마에서 감독과 스크립터로 인연을 맺었던 박 작가에게 손을 내밀었다. 산으로 갈 뻔한 아이디어를 단칼에 쳐내 주며 단단한 피드백을 건네던 박 작가의 합류는 기나긴 투자와 캐스팅 대기 기간 동안 서로의 멘탈을 꽉 잡아준 신의 한 수가 됐다.

정 작가는 "이상한 길로 가려 할 때마다 단호하게 브레이크를 밟아주는 스태프였다"며 "취향도 맞고, 피 마르는 피드백과 캐스팅 대기 기간 동안 서로 완벽한 멘탈 케어가 됐다"고 돌아봤다.

파격적인 타이틀의 탄생 비화도 유쾌했다. "제 제목 센스가.."라며 머리를 긁적이던 정 작가는 "원제는 '완벽한 이웃'이었는데 김 대표님이 퇴짜를 놓으셨다"며 "이후 김 대표님이 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'를 툭 던지셨을 때 무릎을 쳤다. '내가 먼저 생각했어야 했는데' 싶을 만큼 완벽했다"고 웃었다.

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'지금 불륜' 김혜수 스틸컷. 사진제공=쿠팡플레이

제목을 찾은 시나리오에는 초기 기획 단계부터 꿈꿨던 배우 김혜수가 경희로 합류했다. 정 작가는 "선배님이 대사와 행동 사이의 행간을 잘 메워주셨고, 저희가 쓴 것 이상으로 '경희가 왜 이런 행동을 했을까'를 연기로 보여주셨다"며 "강한 이미지를 가지고 있지만 여린 연기도 잘해주셨다. 경희가 강하기만 했다면 매력이 떨어졌을 텐데 순간순간을 표현해주셨다"고 말했다.

실제로 김혜수 의견으로 달라진 장면도 있었다. 박 작가는 "남편의 불륜을 알게 된 뒤 경희가 운다고 썼는데, 선배님이 울지 않는 게 좋겠다는 아이디어를 주셔서 그렇게 바뀌었다"고 밝혔다.

'지금 불륜' 조여정 스틸컷. 사진제공=쿠팡플레이

조여정, 김지훈, 김재철 역시 캐릭터에 각자의 디테일을 더했다. 조여정은 나무젓가락으로 담배를 피우고 총총 걷는 모습으로 수정의 사랑스러움을 살렸고, 김지훈은 5화 폭로 신에서 무릎으로 기는 모습까지 더해 재홍의 찌질함을 극대화했다. 김재철은 후반부 탈진하듯 울며 무너지는 보성을 온몸으로 표현해 작가들로부터 "3000% 살려줬다. 보다가 울기도 했다. 너무 웃겨서.."라는 감탄을 끌어냈다.

특히 후반부 경희와 수정의 공조는 뜨거운 반응을 얻었다. 박 작가는 "두 분이 함께하는 장면이 더 많았으면 좋겠다는 반응을 보고 '더 쓸걸'이라는 생각이 들었다. 두 분의 케미가 너무 좋았다"고 했다.

결말 이후 두 사람의 미래도 상상했다. 정 작가는 "수정은 굉장히 강해졌고, 경희는 어떤 상황에서도 다시 일어설 수 있는 사람이다. 서로 견제하고 감시하면서 지내겠지만 큰 문제가 닥치면 또 협력할 수밖에 없을 것 같다"며 "별장에 도로가 뚫린다면 결국 모두 함께 이장 작업을 해야 하지 않을까"라고 웃었다.

특히 경희는 '화목한 가족' 이미지를 앞세워 성공한 인플루언서이자 유튜버다. 그런 경희의 미래에 대해 정 작가는 "경희는 '이혼숙려캠프'에 나갈 수도 있을 것 같다. 불행팔이로"라고 말해, 폭소를 자아냈다.

'지금 불륜' 정은경 작가. 사진제공=쿠팡플레이

불륜으로 시작해 더 큰 사건과 인간의 욕망으로 뻗어나간 8부작. 두 작가가 끝까지 놓치지 않으려 한 것은 유쾌함과 속도감이었다. 정 작가는 "끝까지 유쾌하게 가자, 갑자기 신파가 되거나 교훈을 주려고 하지 말자, 속도감을 유지하자는 것이었다"며 "가족을 지키고 자신이 소유한 것을 지키고, 더 높은 계층으로 올라가고 싶은 욕망이 있는데 그것을 위해 다른 사람들이 피해를 입어도 괜찮은가라는 생각은 했다"고 말했다.

이어 "내용상 불륜보다 더 큰 문제들이 벌어지지만 결국 '가족을 지킨다는 것은 무엇을 의미하는가'를 생각해보려고 했다"며 "형식적인 가족은 지켜졌다. 그런데 개개인의 마음도 지켜졌나. 이들은 행복한가. 바람만 피우지 않으면 가족을 지키는 건가"라고 짚었다.

'지금 불륜' 박수린 작가. 사진제공=쿠팡플레이

끝으로 정 작가는 "10년 전 처음 쓴 장편 시나리오가 이렇게 나와 1등을 달리고 있다니 실감이 안 난다. 저도 극 중 민서(도영서)처럼 공부를 못하는 아이였는데 살다 보니 1등도 해본다. 엄마에게 자랑하고 싶다"고 웃었고, 박 작가는 "더 오래 1등으로 남아 있고 싶다"고 바랐다.

'지금 불륜' 정은경 작가(왼쪽), 박수린 작가. 사진제공=쿠팡플레이

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com