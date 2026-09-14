‘유튜브 중단’ 전원주, 새 제작진과 복귀 논의…‘출연료 논란→구독 취소’ 정면돌파[SC이슈]

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 전원주가 출연료 발언 이후 구독자 감소세를 맞은 가운데 새로운 제작진과 유튜브 활동 재개를 준비하고 있다. 기존 제작진의 전원 하차로 멈춰 섰던 채널이 논란을 딛고 다시 시청자의 마음을 돌릴 수 있을지 주목된다.

14일 전원주 측은 최근 새로운 제작진을 꾸리고 유튜브 채널 '전원주인공'의 운영 재개를 준비하고 있다고 밝혔다. 구체적인 콘텐츠 공개일은 아직 확정되지 않았지만 재정비를 마치는 대로 촬영과 영상 업로드를 다시 시작한다는 계획이다.

전원주 역시 직접 복귀 의사를 밝혔다. 지난 11일 배우 사미자의 유튜브 채널 '오미자 말고 사미자'에 공개된 영상에서 사미자가 "유튜브를 당분간 쉰다고 들었다. 재미있었는데 왜 쉬느냐"고 묻자 전원주는 "이제 다시 시작할 것"이라고 답했다.

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그런데 이 과정에서 나온 출연료 관련 발언이 예상치 못한 역풍을 불렀다. 전원주는 "내가 이것(돈) 좀 올리려고 했더니 그만두겠다고 해서 그냥 하자고 했다"며 "사실 그만두려고도 했지만 너무 따지면 안 되겠다는 생각이 들었다. 이제 그냥 막 해보려고 한다"고 말했다.

발언에 등장한 '이것'은 출연료를 의미한 것으로 전해졌다. 이에 채널 제작이 멈춘 배경에 전원주의 출연료 인상 요구가 있었던 것 아니냐는 해석이 확산했다. '연예계 대표 짠순이'이자 수십억원대 자산가로 알려진 전원주가 자신의 출연료를 올리려 했다는 대목은 일부 구독자들의 반감을 샀다.

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온라인에서는 "제작진의 노동과 제작비부터 생각해야 한다", "돈 이야기를 너무 자주 하는 것 같다"는 비판이 나오기도 했다.

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일부 시청자들은 공개적으로 구독 취소 의사를 밝히기도 했다. 한때 약 12만명 규모로 소개됐던 채널의 구독자 수는 14일 오후 현재 약 11만5000명이다.

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앞서 '전원주인공'의 기존 제작진은 지난 8월 24일 채널 커뮤니티를 통해 전원 하차 소식을 알렸다. 제작진은 "채널 개설부터 지금까지 제작 및 운영했던 제작진이 더 이상 '전원주인공' 채널을 제작하지 않게 돼 인사드린다"며 지난 1년 동안 함께해준 전원주와 구독자들에게 감사의 뜻을 전했다.

갑작스러운 공지에 전원주의 건강 이상설과 제작진 불화설까지 제기되자 제작진과 소속사 측은 '단순 계약 종료'이자 채널 리뉴얼을 위한 재정비 과정이라고 선을 그었다. 전원주의 건강 역시 양호하며 방송 활동에 문제가 없다고 설명했다.

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채널은 지난해 10월 첫 영상을 공개한 뒤 전원주의 일상과 절약 습관, 가족 이야기를 앞세워 빠르게 성장했다. 약 10개월 동안 100편이 넘는 영상을 선보였고 누적 조회수도 7000만회를 돌파했다. 그러나 지난 7월 7일 공개된 안방 정리 영상을 끝으로 두 달 넘게 새 콘텐츠가 올라오지 않았다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com