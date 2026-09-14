"박주호, 전생에 우주 구했나"...딸 나은이, 11살인데 5개 국어·피아노 재능까지

사진=박주호SNS, 안나 유튜브 영상 캡처

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[스포츠조선 김수현기자] 전 축구 국가대표 선수 박주호의 아내 안나가 딸 나은 양의 넘치는 재능을 자랑했다.

지난 12일 안나의 유튜브 채널에는 '노래도 잘하고 피아노도 잘 치는 나은이'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 아이들을 위한 베이킹을 하던 안나는 집 안에서 들려오는 딸 나은 양의 노랫소리에 귀를 기울였다. 나은 양은 열심히 노래를 부르는가 하면 피아노 연주까지 선보이며 남다른 음악적 재능을 뽐냈다.

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안나는 "반죽 휴지시키는 동안 나은이 피아노 연주도 들었어요"라며 딸의 연주를 자랑스럽게 소개했다.

나은 양은 엄마가 지켜보는 가운데 능숙한 솜씨로 피아노를 연주했다. 어린 나이에도 자연스럽게 건반을 다루는 모습에 팬들의 감탄이 이어졌다.

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영상을 본 팬들은 "나은이 피아노 엄청 잘 치네", "재능이 무한한 나은이는 커서 뭐가 될지 궁금하네요", "박주호는 전생에 우주를 구했나. 저리 예쁜 안나님을 만나고 넷째까지" 등의 반응을 보이며 나은 양의 재능과 가족의 근황에 관심을 보였다.

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특히 나은 양은 아빠 박주호와 함께 KBS 2TV '해피선데이-슈퍼맨이 돌아왔다' 등에 출연하며 이름을 알렸다. 당시 유창한 5개 국어를 구사하는 모습으로 화제를 모으며 다재다능한 면모를 보여주기도 했다.

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한편 박주호와 안나는 2015년 결혼해 슬하에 딸 나은 양과 아들 건후 군, 진우 군을 두고 있다. 앞서 안나는 지난달 13일 자신의 유튜브 채널을 통해 넷째 임신 소식을 직접 알렸다.

shyun@sportschosun.com