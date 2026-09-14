'리니지 클래식', 광주서 두 번째 오프라인 행사…600명 이용자 참여

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엔씨의 '리니지 클래식(Lineage Classic)'이 광주에서 두 번째 오프라인 행사를 열고 이용자들과 만났다.

엔씨는 지난 12~13일 전남광주특별시 광산구 아크로폴리탄 PC방에서 'PC방 파푸리온 총력전, 드래곤 슬레이어'를 진행했다. 총 4회에 걸쳐 열린 행사에는 이용자 600명이 참여했다.

행사장은 수룡 '파푸리온'이 등장하는 레이드를 테마로 게임 속 수중 세계를 구현했다. 이용자들은 '고대의 무기 강화', '말하는 행운의 섬', '파푸리온 레이드', '럭키 드로우', '린EASY 돌발 퀴즈' 등 다양한 프로그램에 참여했다.

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메인 이벤트인 '파푸리온 레이드'에서는 참가자들이 백팀과 흑팀으로 나뉘어 보스 몬스터 '파푸리온'을 공략했다. 제한 시간 안에 파푸리온을 처치하고 획득한 '축복받은 싸울아비 장검', '축복받은 달의 장궁', '수룡 비늘 갑옷' 등 아이템은 참가자가 지정한 캐릭터의 인벤토리로 지급됐다.

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행사장을 찾은 모든 이용자에게는 '리니지 클래식 공식 가이드북'이 제공됐다. 이와 함께 '리니지 클래식 에디션 타월 세트'와 '파푸리온 원정대의 상자', '회상의 촛불', '샤르나의 변신 주문서' 20개 등이 포함된 '웰컴 쿠폰'도 증정했다. 이번 행사는 지난 4월 서울에서 열린 첫 오프라인 행사에 이은 두 번째 이용자 행사다. 엔씨는 온라인과 오프라인을 통해 이용자와의 접점을 이어갈 계획이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com