박수홍, '비행기 민폐' 사과 19일 만에 유튜브 재개…논란 언급無·평온한 일상 공개

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[스포츠조선 이지현 기자] 방송인 박수홍이 '비행기 지연 민폐 논란' 이후 19일 만에 유튜브 활동을 재개했다.

박수홍은 14일 유튜브 채널 '박수홍 행복해다홍'에 '언제 이렇게 친해졌지..? 재이와 다홍이 요즘 이렇게 지내요'라는 제목의 영상을 공개했다. 지난달 비행기 지연 논란 이후 멈췄던 유튜브 업로드를 약 3주 만에 다시 시작한 것이다.

앞서 박수홍 가족은 지난 8월 23일 인천국제공항에서 괌으로 향하는 대한항공 KE415편에 탑승했다. 당시 딸 재이가 울자 박수홍 측이 하차 의사를 밝혔다가 이를 번복했고, 위탁수하물을 내렸다 다시 싣는 절차 등이 진행되면서 항공편 출발이 지연됐다는 탑승객의 주장이 제기됐다. 해당 항공기는 당초 오전 10시 5분 출발 예정이었으나 실제 오전 11시 15분 출발했다.

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이 같은 사실은 8월 26일 온라인을 통해 알려지며 논란으로 번졌다. 박수홍은 같은 날 자신의 SNS를 통해 "많은 분들의 소중한 시간을 빼앗는 큰 불편함을 드렸고 항공사 관계자분들께도 피해를 드렸다"며 직접 사과했다.

이후 박수홍 부부는 SNS와 유튜브를 통한 근황 공개를 중단했다. 특히 매주 월요일 오후 5시 새로운 영상을 공개해왔던 '박수홍 행복해다홍'은 8월 24일 영상을 마지막으로 8월 31일과 9월 7일 두 차례 정기 업로드를 건너뛰었다. 이어 논란이 불거진 지 19일 만인 14일 유튜브까지 다시 가동하면서 대중과의 소통도 본격적으로 재개하는 모습이다.

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이날 공개된 영상에는 박수홍이 직접 등장하기보다 딸 재이와 반려묘 다홍이의 일상이 담겼다.

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영상 속 재이는 다홍이에게 "책 읽어줄게"라며 책을 펼쳐 보이는가 하면, 다홍이가 세수하는 모습을 따라 하고 앞에서 춤을 추는 등 한층 가까워진 모습을 보였다. 낮잠도 함께 잤다. 다홍이는 잠든 재이에게 발을 올린 채 편안하게 누워 있어 웃음을 자아냈다.

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박수홍 측은 "22개월째 함께 지내고 있는 다홍이와 재이, 요즘 둘이 얼마나 친해졌는지 붙어있는 시간이 많아졌다"며 "다홍이도 재이도 서로에게 좋은 친구가 된 것 같다"고 전했다.

다만 박수홍은 이번 영상을 통해 비행기 지연 논란에 대해서는 별도의 언급을 하지 않았다.

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olzllovely@sportschosun.com