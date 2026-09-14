16일 출시하는 '애니모', 가수 츄 공식 모델 발탁…노브랜드 버거와 컬래버레이션

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파우프린트 스튜디오(Pawprint Studio)가 개발한 크로스플랫폼 오픈월드 몬스터 포획 RPG '애니모(Aniimo)'가 가수 츄(Chuu·김지우)를 공식 모델로 발탁하고 노브랜드 버거와 브랜드 컬래버레이션을 진행한다.

'애니모'는 14일 츄가 등장하는 신규 홍보 영상을 공개했다. 영상에서 츄는 게임 속 다양한 판타지 생명체 '애니모'들과 교감하며 게임의 밝고 따뜻한 분위기를 전달한다. 영상에는 '애니모의 설렘은 시작, 츄와 함께'라는 메시지도 담겼다. 츄와 함께한 콘텐츠는 향후에도 이어진다. '애니모'는 츄를 활용한 다양한 콘텐츠를 선보이며 국내 이용자들에게 게임을 알릴 계획이다.

노브랜드 버거와의 협업도 진행한다. 전국 매장을 대상으로 '애니모'를 테마로 한 매장을 선보이고, 이용자가 직접 참여할 수 있는 팝업 이벤트도 마련한다. 세부 프로그램과 이용자 혜택은 공식 SNS를 통해 순차적으로 안내할 예정이다.

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PC방 이벤트도 시작한다. '애니모'는 16일부터 '애니모여, PC방으로!' 포인트 이벤트를 진행한다. 피카(PICA)와 게토(Geto)를 통해 참여할 수 있으며, PC방에서 하루 30분 이상 게임을 플레이하면 2000포인트를 받을 수 있다. 글로벌 사전예약 마일스톤 달성을 기념한 OBT 보상도 제공한다. 사전예약 마일스톤 보상과 출시 기념 로그인 이벤트, 게임 플레이 등을 통해 천휘 애니모를 비롯해 캐릭터 및 애니모 장식 아이템, 고급 포획 아이템, 한정 애니모 알, 무료 외형 코스튬 등을 획득할 수 있다.

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친구들과 함께 서비스를 준비할 수 있는 사전 팀 결성 웹 이벤트는 27일까지 진행된다. 공식 홈페이지에서 친구를 초대해 최대 6인 모험 파티를 구성하면 '챔피언 애니팟'을 받을 수 있다. 이벤트 기간 매일 웹페이지에 접속하면 육성 아이템 등 최대 7종의 로그인 보상도 획득할 수 있다.

'애니모'는 16일 PC와 스팀(Steam), PS5(플레이스테이션5), X박스 버전으로 출시된다. 모바일 버전은 23일 선보인다. 현재 PC 및 콘솔 버전의 사전 다운로드가 진행 중이다. '애니모'는 에이델 대륙을 배경으로 200종이 넘는 애니모를 만나고 수집하며 오픈월드를 탐험하는 게임이다. 애니모로 변신해 해당 생명체의 시선으로 세계를 탐험하는 기능도 갖췄다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com