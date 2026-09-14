'세븐나이츠 리버스', '귀멸의 칼날'과 컬래버레이션…탄지로는 접속만 해도 획득

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넷마블의 수집형 RPG '세븐나이츠 리버스'가 '귀멸의 칼날'과 손잡는다. 컬래버레이션 기간에는 게임에 접속하는 것만으로 '카마도 탄지로'를 얻을 수 있고, 플레이를 통해 '카마도 네즈코' 등 다른 컬래버 캐릭터도 획득할 수 있다.

넷마블은 14일 '세븐나이츠 리버스'의 '귀멸의 칼날' 컬래버를 앞두고 사전등록을 시작했다. 사전등록은 10월 1일 업데이트 전까지 특설페이지에서 진행된다. 참여자 전원에게는 컬래버 영웅 소환에 사용할 수 있는 '귀멸의 칼날 소환 이용권' 10장이 지급된다.

이벤트는 10월 1일부터 29일까지 4주간 이어진다. '카마도 탄지로'는 기간 중 게임에 접속하면 받을 수 있으며, '카마도 네즈코'는 전설 펫으로 등장한다. 네즈코를 비롯한 다른 컬래보 영웅도 별도의 결제 없이 인게임 플레이를 통해 획득할 수 있다. '귀멸의 칼날'은 고토게 코요하루의 동명 만화를 원작으로 한 애니메이션이다. 인간과 혈귀의 대결을 중심으로 한 이야기와 캐릭터, 검술 액션으로 국내외에서 인기를 얻었다.

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넷마블은 업데이트 전까지 공식 라운지를 통해 컬래버 캐릭터와 콘텐츠 정보를 순차적으로 소개한다. 한편 '세븐나이츠 리버스'는 지난 3일 모험·성장던전·레이드의 스테이지 수를 줄이고 쫄작 스테이지를 별도 분리하는 등 콘텐츠 개편을 진행했다. 17일에는 아일린 각성과 서비스 500일 기념 이벤트를 선보인다.

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지난해 5월 15일 국내 출시된 '세븐나이츠 리버스'는 원작 '세븐나이츠'의 리메이크 작품이다. 출시 당일 7시간 만에 앱스토어 매출 1위에 올랐고, 5일 만에 국내 양대 앱마켓 매출 1위를 기록했다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com