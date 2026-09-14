이봉원♥박미선, 아들 이어 딸 이유리도 배우였다…“부모 존재 숨기고 바닥부터 시작”

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[스포츠조선 이게은기자] 코미디언 이봉원의 두 자녀가 모두 배우로 활동 중인 사실이 알려졌다.

14일 '롤링썬더' 유튜브 채널에는 웹 예능 '신여성' 이봉원 편 영상이 공개됐다.

조혜련은 이봉원, 박미선의 두 자녀도 배우로 활동 중이라면서 "애들이 연기를 너무 사랑한다"라고 말했다. 그러자 이봉원은 딸이 한양대 연극영화과 출신이라고 소개했다. 아들은 지난 7월, 최상엽이라는 가명으로 배우로 활동 중인 사실이 알려져 화제를 모은 바 있다. 여기에 딸 이유리까지 배우로 활동하고 있다는 사실이 공개돼 눈길을 끌었다. 이유리는 지난 2020년 JTBC 드라마 '날씨가 좋으면 찾아가겠어요'를 통해 배우로 데뷔한 것으로 알려졌다.

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조혜련은 이봉원의 두 자녀가 부모의 존재를 숨기고 바닥부터 시작했다며 "아들은 연극 '사랑해 엄마'에 출연 중이다. 오디션을 보러 왔을 때 이름이 최상엽이었다. 성이 달라서 전혀 몰랐는데 알고 보니 이봉원, 박미선의 아들이었다. 본명은 이상엽인데 (이봉원, 박미선의 자녀임을) 드러내지 않기 위해 성을 바꾼 거였다"라고 이야기했다. 이봉원은 아들이 성을 바꾸고 활동한 건 금시초문이었다면서, "집에서는 소극적인 아들이 무대 위에선 대사도 또박또박 소화하더라. 잘하더라"라며 놀라워했다.

이봉원은 "상엽이랑 유리에게 방송에서 뭐 좀 해주려고 하는데 걔들이 싫다고 한다"라며 자녀들의 활동을 돕고 싶지만 본인들이 원하지 않는다고 솔직하게 털어놓기도 했다.

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한편 이봉원은 동료 코미디언 박미선과 1993년 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 뒀다.

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joyjoy90@sportschosun.com