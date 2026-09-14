'83kg→56kg' 이다은, 납작배 노출에.."어디까지 올려" 윤남기 당황

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[스포츠조선 이게은기자] '돌싱글즈2' 출신 인플루언서 이다은이 더욱 슬림해진 몸매를 자랑했다.

14일 '남다리맥' 유튜브 채널에는 이다은, 윤남기 부부의 일상 영상이 공개됐다.

이다은은 윤남기에게 "나보고 살 빠진 것 같다고 하지 않았어?"라며 몸매 변화에 대해 물었고, 윤남기는 "몸이 갸냘퍼졌다"라고 말했다.

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이다은은 배를 내보이며 "배가 플랫 해지지 않았어? 남주를 낳고 살은 빠졌지만 배 때문에 고민이었다"라고 말했고, 윤남기는 "(옷을) 어디까지 올려"라며 당황해 웃음을 안겼다.

이다은은 "필라테스 가기 전에 인바디를 쟀는데 체지방률, 복부지방률이 감소했다. 확실히 슬림해졌다"라며 군살 하나 없는 허리라인에 흡족해했다. 그러면서 "식습관을 조절하며 몸매를 유지하고 있다"라며 체중 감량 비법을 밝혔다.

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한편 이다은은 MBN '돌싱글즈2'를 통해 윤남기와 실제 연인으로 발전해 2022년 재혼했다. 당시 딸 리은 양을 둔 상태였으며, 2024년 둘째 아들 남주 군을 출산했다. 출산 후 82kg까지 체중이 늘었지만 56kg까지 감량해 화제를 모았다.

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joyjoy90@sportschosun.com