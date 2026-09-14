'김준호♥' 김지민, 펑펑 먹던 '먹덧' 끝에 볼록해진 D라인 "+5kg, 아직 태동 없어"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이지현 기자] 개그우먼 김지민이 임신 19주차에 접어든 근황을 공개했다.

김지민은 14일 자신의 SNS에 "곧 있음 19주차 +5kg"이라는 글과 함께 임신 중인 모습을 담은 사진을 공개했다.

사진 속 김지민은 몸에 밀착되는 체크무늬 원피스를 입고 거울 앞에 서서 셀카를 촬영하고 있다. 어느덧 제법 볼록해진 D라인이 눈길을 끄는 가운데, 김지민은 환한 미소로 행복한 예비 엄마의 모습을 드러냈다.

Advertisement

특히 김지민은 "원래 이리 시간이 안 가나요?"라며 출산을 기다리는 마음을 솔직하게 털어놨다. 이어 "평생 먹을 거 다 먹고 있음! 먹방 찍으면 날아다닐 텐데!"라고 특유의 유쾌한 입담을 뽐냈다. 앞서 입덧 대신 계속해서 음식을 찾게 되는 '먹덧'을 겪고 있다고 밝혔던 김지민은 최근에도 왕성한 식욕을 이어가고 있는 모습이다. 실제로 지난달에는 "먹덧으로 하염없이 먹어서 하늘로 둥둥 뜨기 직전"이라며 임신 후 달라진 식성을 전하기도 했다.

아직 태동은 느끼지 못했다고도 밝혔다. 김지민은 "아직 태동 없어용!"이라고 덧붙이며 하루하루 달라지는 임신 과정을 팬들과 공유했다.

Advertisement

김지민과 김준호는 지난해 7월 결혼식을 올렸으며, 결혼 1년 만인 지난 7월 임신 소식을 알렸다. 김지민은 첫 시험관 시술을 통해 한 번 만에 임신에 성공했다며 태명을 '두룹이'라고 공개했다. 임신 발표 당시 소속사 측은 김지민이 임신 12주차라고 밝혔으며, 김지민은 이후 출산 예정 시기가 2027년 2월 초라고 직접 전했다.

Advertisement

지난달 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에서는 두 사람의 2세가 아들이라는 사실도 공개됐다. 당시 초음파 사진을 확인한 김준호와 김지민은 예비 부모가 된 설렘을 드러내 화제를 모았다.

Advertisement

olzllovely@sportschosun.com