이민호, '꽃남' 대박 나자 돌연 "1년 쉬겠다"…회사 발칵 뒤집힌 이유

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 이민호가 '꽃보다 남자'로 스타덤에 오른 직후 모든 활동을 멈추고 1년간 쉬겠다고 선언했던 이유를 털어놨다.

14일 공개된 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 영화 '암살자(들)'의 배우 이민호, 류혜영, 김대명이 출연해 신동엽과 이야기를 나눴다. 세 사람은 영화에서 사건의 진실을 쫓는 신문사 동료로 호흡을 맞췄다.

이날 이민호는 자신의 이름을 대중에게 각인시킨 2009년 KBS2 드라마 '꽃보다 남자' 이후 겪었던 혼란을 솔직하게 고백했다.

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이민호는 "'꽃보다 남자' 이전에도 작품을 5~6개 했지만 잘된 건 없었다"며 "'꽃보다 남자'가 잘된 후 '겁난다'라기보다는 갑자기 없던 또 다른 내가 생긴 느낌이었다"고 당시를 떠올렸다.

특히 하루아침에 스타가 되면서 대중이 바라보는 '이민호'와 실제 자신의 모습 사이에서 혼란을 겪었다고 했다. 그는 "또 다른 나의 이미지와 지금까지 이민호라는 사람 사이에 괴리가 있었다"며 "나도 적응하고 시간적인 여유가 필요했다"고 말했다.

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결국 이민호는 최고의 주가를 달리던 시기에 뜻밖의 결정을 내렸다. 그는 "당시 광고나 중요한 스케줄을 다 마무리하고 회사에 '1년 쉬겠다'고 선언해 난리가 났다"며 "그래서 다음 작품까지 텀이 꽤 길었다"고 밝혔다.

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신동엽은 "그때 잘못하면 갑자기 자기가 자기를 제어하지 못하고 붕 떠서 이상하게 변할 수도 있다"며 단숨에 스타덤에 오른 이민호가 자신을 돌아보는 시간을 가진 것에 공감했다.

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이에 이민호는 "상황이나 감정이 붕 뜨면 이 직업이 아니더라도 그럴 수 있다"며 "나를 돌아보고 내가 지금 어떤 가치관의 사람인가, 무엇을 원하는지를 알아보는 꼭 필요한 시간이었다"고 설명했다.

'꽃보다 남자'에서 재벌 2세 구준표 역을 맡아 신드롬급 인기를 얻은 이민호의 차기작은 1년 뒤인 2010년 MBC '개인의 취향'으로 손예진과 호흡을 맞췄으며 건축사무소 소장 전진호 역을 연기했다.

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한편 이민호는 오는 23일 개봉하는 허진호 감독의 영화 '암살자(들)'로 관객들과 만난다. 1974년 8월 15일 발생한 영부인 저격 사건을 모티프로 한 작품으로, 이민호는 사건 현장을 취재하며 진실을 좇는 신입 기자 영일 역을 맡았다. 유해진, 박해일, 김대명, 류혜영 등이 함께 출연한다.

olzllovely@sportschosun.com