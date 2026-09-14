윤혜진, 13세·178cm 딸 사진 도용에 분노…"AI 조작 광고, 사기 아닌가"

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[스포츠조선 김준석 기자] 발레무용가 윤혜진이 13세 딸 지온 양의 사진과 성장 과정을 무단으로 이용한 허위 광고에 분노했다.

윤혜진은 14일 자신의 SNS에 딸 지온 양의 키 성장 비결을 소개하는 것처럼 꾸며진 한 광고 게시물을 캡처해 공개하며 소비자들에게 주의를 당부했다.

해당 게시물에는 올해 13세인 지온 양이 키 178cm까지 자란 비결이라며 특정 제품을 소개하는 내용이 담겼다.

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지온 양이 매일 해당 제품을 먹었고 김치볶음밥에도 넣어 먹었다는 구체적인 설명까지 덧붙여져 있었다.

그러나 이는 윤혜진이나 지온 양과 무관한 광고였다. 게시물에 사용된 사진 역시 AI로 가공된 것으로 알려졌다.

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윤혜진은 "사진도 AI 돌려서…아니라고요. 비법 없어요. 속지 마세요"라며 즉각 사실이 아니라고 선을 그었다.

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이어 "댓글 수천 개가 넘었네"라며 해당 광고가 상당한 관심을 받고 있는 상황에 우려를 나타냈다.

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또 다른 게시물에서는 더욱 강한 어조로 불쾌감을 드러냈다.

윤혜진은 "윤혜진 딸은 이것을 먹고 크지도 않았고, 내가 언제 쿠팡에서 이걸 매일 쟁였느냐"며 광고 내용을 정면으로 반박했다.

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이어 "그냥 아이가 다이어트한다고 할 때 한 번씩 밥 대신 두부를 넣어준 것"이라며 실제 상황을 설명했다.

자신과 딸의 영상을 무단으로 가져가 제품 판매에 이용한 점도 지적했다. 윤혜진은 "남의 영상을 마음대로 퍼다가 이렇게 구매 링크를 걸어 판매하면 안 되는 것 아니냐"고 목소리를 높였다.

그러면서 "아이들 키 크는 게 간절한 분들은 혹해서 다 속을 것 같다"며 "이거 사기 아닌가요"라고 문제를 제기했다.

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윤혜진은 "지온이도 두부를 먹고 큰 것이 아니다"라고 거듭 강조하며 특정 식품이나 제품이 딸의 키 성장 비결인 것처럼 꾸며진 광고에 속지 말라고 당부했다.

앞서 지온 양은 최근 13세의 나이에 키가 178cm까지 자란 근황이 공개돼 화제를 모았다. 윤혜진이 직접 SNS에 "신장 178cm"라고 밝힌 뒤 큰 키와 남다른 비율에 관심이 쏠리자 이를 악용한 광고까지 등장한 것으로 보인다.

한편 국립발레단 수석무용수 출신 윤혜진은 2013년 배우 엄태웅과 결혼해 슬하에 딸 지온 양을 두고 있다.

narusi@sportschosun.com