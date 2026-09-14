이다해, 임신 못 믿어 '임테기 11개'…♥세븐은 확인하자 폭풍 오열

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 이다해가 임신 사실을 믿지 못해 무려 11개의 임신테스트기를 사용했다고 밝혔다. 깜짝 임신 소식을 접한 남편 세븐은 폭풍 눈물을 쏟았다.

14일 방송된 tvN STORY 예능프로그램 '남겨서 뭐하게'에는 임신 6개월 차인 이다해가 게스트로 출연해 태교 근황과 임신을 처음 확인했던 순간을 공개했다.

이날 이다해는 "태교를 위해 일을 많이 쉬고 있다"며 "편하게 쉬고 있으니 태동도 많이 느껴진다"고 근황을 전했다.

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남편 세븐은 뮤지컬과 일본 팬미팅 준비로 바쁜 나날을 보내고 있다고 했다. 이다해는 "아기 아빠는 요즘 저는 없다. 집에 오자마자 해븐이만 찾는다"며 태명 '해븐이'에게 남편의 관심을 빼앗긴 귀여운 불만을 털어놨다.

이다해는 처음 임신 사실을 확인했을 당시를 떠올리며 "임신테스트기를 처음 했을 때 결과를 믿을 수가 없었다"고 말했다.

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그는 "혹시 잘못 나온 건가 싶어서 다시 해봤는데 두 줄이 더 선명하게 나오더라"고 회상했다. 실제로 이날 공개된 사진에는 총 11개의 임신테스트기가 담겨 있어 출연진을 놀라게 했다.

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이다해는 세븐에게 특별한 방식으로 임신 사실을 알렸다고 밝혔다. 레스토랑을 예약하고 직접 카드를 준비한 뒤, 식사에 앞서 세븐에게 기도를 부탁했다는 것.

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그는 "세븐이 기도할 때 한 손으로 임신테스트기를 살며시 건넸다"며 "처음에는 뭔지 알아보지 못하다가 상황을 이해하고는 너무 놀라서 갑자기 폭풍 눈물을 흘렸다"고 말했다.

이어 "세븐이 너무 많이 우니까 조금 웃기기도 했다"며 "그러다 서로 껴안았는데 나도 폭풍 눈물이 났다"고 당시의 벅찬 순간을 떠올렸다.

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결혼 4년 차인 이다해는 자신과 세븐이 동갑이라는 사실도 공개했다. 그는 "세븐과 저는 동갑이고 둘 다 42세"라고 밝혀 출연진을 놀라게 했다.

세븐은 결혼 전부터 아이를 갖고 싶다는 뜻을 밝혀왔다고 한다. 이다해는 "세븐은 결혼 전부터 이미 2세 계획이 있었다"며 "당시에는 아직 결혼 전이어서 '아이를 낳으려고 결혼하는 것이냐'고 말하기도 했다"고 전했다.

한편 이다해와 세븐은 8년간의 열애 끝에 2023년 결혼했다. 두 사람은 지난 5월 임신 소식을 발표했으며, 오는 11월 첫딸 출산을 앞두고 있다.

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narusi@sportschosun.com