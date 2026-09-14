'♥세븐' 이다해, 中 '200억 매출 신화' 사실은…"내가 한 것 아냐, 전세기 타고 게스트 출연"

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[스포츠조선 김준석 기자] 14일 방송된 tvN STORY '남겨서 뭐하게'에는 임신 6개월 차인 이다해가 게스트로 출연했다.

이날 이다해는 과거 화제를 모았던 '200억 매출'에 대해 "제가 한 게 아니다"라고 선을 그었다.

해당 매출은 중국의 유명 인플루언서 딴딴이 진행한 라이브 방송에서 발생한 것이라고 설명했다.

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이다해는 "딴딴이라는 친구가 저를 초대하고 싶어 했는데 스케줄이 맞지 않았다"며 "그런데 전세기를 보내줬다"고 밝혀 출연진을 놀라게 했다.

결국 전세기를 타고 라이브 방송에 게스트로 출연했다는 이다해는 "가장 중요한 시점에 제가 등장했다"며 "플랫폼을 통해 제품이 판매되는 모습이 실시간으로 보였는데 30분 만에 200억 원의 매출을 올렸다"고 당시를 떠올렸다.

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이다해가 직접 상품을 판매해 혼자 200억 원의 매출을 올린 것은 아니었다. 하지만 중국의 유명 인플루언서가 전세기까지 보내 섭외할 정도로 현지에서 높은 인지도와 영향력을 누리고 있다는 사실은 고스란히 드러났다.

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이어 이다해는 중국 활동을 시작하게 된 계기에 대해서도 밝혔다. 그는 "드라마 '마이걸'이 인기를 얻었다. 그 후 중국에서 드라마를 2~3작품 촬영했다"고 말했다.

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현재도 한국과 중국을 오가며 활동 중인 이다해는 "1년 중 4개월 정도는 중국에 있다. 현지에 소속사도 있고 집도 있다"고 전했다.

특히 상하이에서 머무는 집의 가격과 월세를 공개해 또 한 번 놀라움을 안겼다.

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이다해는 "아직 사회보험 요건을 충족하지 못해 집을 매입하지 못했다. 내년쯤이면 가능할 것 같다"며 "현재 월세로 살고 있는데 집값은 약 50억 원이고 월세는 600만 원 정도"라고 설명했다.

이를 들은 이영자는 "50억 원짜리 집에 월세가 600만 원이면 싼 것"이라며 놀라워했다. 이다해는 화려한 집 내부에 대해서는 "가구 제작 업체와 협업해 인테리어를 완성했다"고 밝혔다.

한편 이다해는 2023년 가수 세븐과 8년간의 열애 끝에 결혼했다. 현재 임신 6개월 차로 오는 11월 딸 출산을 앞두고 있다.

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narusi@sportschosun.com