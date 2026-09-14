전원주, 제작진 하차 내막…“수익 크지 않은 채널, 출연료 인상→제작비 문제 생겨" (연예뒤통령)

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 전원주가 출연료 인상을 요구해 유튜브 제작진이 하차한 가운데, 수익 구조상 출연료를 올릴 경우 제작비 부담이 커질 수밖에 없었던 것으로 전해졌다

14일 유튜브 채널 '연예뒤통령 이진호'에는 '출연료 올려달라니까… 전원주 제작진 전원 하차 직접 취재해보니 뜻밖의 전말'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 연예 유튜버 이진호는 전원주의 유튜브 채널은 소속사가 소유권을 갖고 외주 제작사를 통해 운영된 구조라고 설명했다. 이어 "전원주 씨가 출연료 인상에 대해 요구한 상대는 외주 제작사가 아니라 소속사일 가능성이 무척이나 높다. 이 과정에서 갈등이 생겼고 결과적으로 기존 제작진은 제작에서 하차했다"라고 설명했다.

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앞서 전원주는 지난 11일 배우 사미자의 유튜브 채널에서 "내가 (출연료) 이것 좀 올리려고 했더니, (제작진이) 그만두겠대서 그냥 하자 그랬어"라며 유튜브 제작진의 하차 이유를 설명했다. 개설 후 1년간 약 11만명의 구독자를 모으며 순항했던 유튜브 채널이기에 제작진의 갑작스런 하차는 큰 궁금증을 안겼던 바다. 당시 발언만 보면 전원주가 제작진에게 출연료 인상을 요구하는 과정에서 제작진이 하차한 것으로 보였으나, 당초 갈등의 상대는 외주 제작사가 아닌 소속사였던 것으로 전해졌다.

이진호는 유튜브 채널 수익 구조에 대해서도 짚었다. 그는 "어느 한쪽이 큰돈을 벌기 어려운 구조다. (전원주 유튜브 채널) 영상 중 170만이 넘는 조회수도 있었지만 평균 조회수는 40만에서 50만 수준이었다. 영상을 자주 올리는 채널도 아니었다"라며, "촬영진이 많이 붙어있을 수밖에 없는 구조라서 이 정도 조회수로는 큰돈을 벌기 어렵다. 손익분기점을 겨우 맞추거나 못 맞추는 수준이었는데 이런 상황에서 출연료 인상에 대해 말하면 제작비 문제가 생길 수밖에 없는 구조"라고 말했다.

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한편 전원주 소속사에 따르면 전원주가 유튜브 활동을 계속 하겠다는 의사를 보여 새 제작진과 유튜브 활동을 이어갈 계획이다. 소속사 측은 "유튜브 활동은 계속 이어나갈 예정이다. 이르면 가을께 새 영상이 올라갈 수 있다"라는 입장을 밝혔다.

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이번 일을 계기로 전원주를 향한 여론은 악화된 분위기다. 40억 원대 자산가로 알려진 그는 겨울에도 보일러를 거의 켜지 않고 생활하는 등 남다른 절약 습관을 보여왔다. 하지만 올해 카페에서 3인 1잔을 주문하는 모습 등이 공개되면서 "너무한 것 아니냐"는 반응과 함께 구설에 올랐다. 여기에 출연료 인상을 요구하는 과정에서 제작진이 하차한 것으로 알려지면서 또 한 번 논란의 중심에 섰다.

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joyjoy90@sportschosun.com