'아이넷父' 김동현, 돈 열심히 모았나..'60평 반전세'에서 또 이사→"이젠 오래 살아야"

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[스포츠조선 이게은기자] 이종격투기 선수 김동현이 또 이사를 앞두고 있는 가운데, 이제는 한 집에 오래 정착하고 싶다는 바람을 드러냈다.

14일 '동현이넷' 유튜브 채널에는 '넷째 출산D-3! 만삭이어도 육아는 계속됩니다. 만삭 다둥이 맘의 하루'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 김동현은 아내와 함께 병원으로 향했다. 넷째 출산을 앞둔 아내의 마지막 병원 검진이 있었기 때문.

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김동현은 넷째가 태어난 후 방을 나눠야 한다며 고민하다 "집 (계약이) 만기가 돼서 올해 말부터 이사할 준비를 하고 내년 초에 이사를 가야 한다"라고 말했다. 아내는 "만삭 때나 출산 후 아이가 신생아일 때 이사를 많이 다녀서 신기하다"라며 웃었다. 김동현은 "하필 2년마다 만기라서"라고 덧붙였고 아내는 "이번에는 마지막이니까 오래 살아야지"라고 말했다. 김동현도 "이제 이사 안 가야지"라며 다짐했다.

김동현은 최근 유튜브 채널 '밉지않은 관종언니'에서 여전히 반전세로 살고 있다고 전한 바 있다. 당시 김동현은 반포 60평 아파트를 공개하며 "반전세에서 또 반전세로 왔다. 열심히 모으고 있는데..."라며 씁쓸함을 드러냈다.

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한편 김동현은 2018년에 결혼, 슬하에 1남 2녀를 뒀으며 아내의 넷째 출산을 앞뒀다.

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joyjoy90@sportschosun.com