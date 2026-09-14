류혜영, '16년 절친' 고경표에 "항상 설렌다"…'나혼산' 열애설 직접 해명

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 류혜영이 16년 지기 절친 고경표를 향해 "항상 설렌다"고 깜짝 고백하면서도 연인 관계에 대해서는 확실하게 선을 그었다.

14일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 영화 '암살자(들)'의 배우 이민호, 류혜영, 김대명이 게스트로 출연했다.

이날 화제는 최근 류혜영과 고경표 사이에서 불거진 묘한 '썸 기류'였다. 두 사람은 지난 8월 7일 방송된 MBC '나 혼자 산다'에 함께 출연해 16년 지기다운 편안한 모습을 보여준 바 있다. 대학 시절부터 알고 지낸 두 사람은 실제 한 살 차이의 선후배지만 말을 놓고 친구처럼 지내온 사이다.

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그러나 방송에서 보여준 두 사람의 행동이 예상보다 다정하면서 시청자들 사이에서는 "정말 친구 사이가 맞느냐"는 반응도 이어졌다. 당시 고경표는 류혜영과 길을 걷다가 자전거가 다가오자 자연스럽게 바깥쪽으로 자리를 바꾸는가 하면, 류혜영의 앞머리를 직접 정리해주는 모습까지 보여줬다. MBC 역시 해당 장면이 담긴 영상을 '무심한 앞머리 정리로 심쿵 유발'이라는 제목으로 공개했다.

류혜영이 먹다 남긴 냉면을 고경표가 자연스럽게 가져가 먹는 모습도 화제가 됐다. 두 사람은 대학 시절부터 고경표의 자취방을 편하게 드나들 정도로 가까웠다는 일화까지 공개해 남다른 친분을 드러냈다.

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결국 '짠한형'에서도 해당 장면들이 소환됐다. 이민호는 류혜영에게 "고경표와 진짜 친하지 않냐. 그런데 '나혼산'을 봤는데 거기서 나오는 행동들이 진짜 친구끼리 할 수 있는 행동인가 싶었다"고 돌직구를 던졌다.

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먼저 고경표가 자전거를 피해 류혜영을 안쪽으로 보내고 자신이 바깥쪽으로 걸었던 장면이 언급됐다. 출연진들은 당시 고경표가 류혜영의 어깨를 어떻게 감쌌는지까지 재연하며 '친구냐, 친구 이상이냐'를 두고 장난스러운 검증에 나섰다.

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이어 류혜영이 먹다 남긴 냉면을 고경표가 먹은 장면도 거론됐다. 하지만 이민호가 먼저 나서서 "그건 그럴 수 있다. 내가 아는 경표는 식탐이 좀 있다"며 단번에 의혹을 일축해 웃음을 안겼다.

류혜영은 "저는 촬영 중이어서 오히려 더 민망했다. 미리 달라고 하지 제가 다 먹고 나서 가져가니까 더 미안했다"며 "사이가 어떻다기보다 그냥 사람으로서 그랬던 것"이라고 설명했다.

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가장 뜨거웠던 장면은 고경표가 횡단보도에서 류혜영의 흐트러진 앞머리를 직접 정리해준 순간이었다. 출연진이 "이건 뉘앙스가 중요하다"며 재차 의심하자 류혜영은 "제가 그 영상을 나중에 집에서 다시 봤는데 걔가 되게 친절하게 해줬더라"고 말했다.

그러면서 뜻밖의 반전도 공개했다. 류혜영은 "그런데 그 직전에 자기 코를 팠다. 그 손으로 해준 거다. 저는 그걸 몰랐다"고 폭로해 현장을 웃음바다로 만들었다. 그는 "나중에 화면을 보니까 거기에 '보랏빛 향기' 같은 노래까지 깔려 있더라"고 덧붙였다.

결국 이민호는 류혜영에게 "한 번이라도 고경표한테 설렌 적이 있느냐"고 직접 물었다. 이에 류혜영은 망설임 없이 "나 항상 설렌다"고 답해 모두를 놀라게 했다.

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다만 곧바로 "정말 인간 대 인간으로서 키 크고 되게 멋있는 남자이지 않냐. 저는 멋있는 남자를 보면 설렌다"며 "사랑이랑은 완전히 다르다. 그냥 '되게 잘생긴 연예인이다' 이런 느낌"이라고 강조했다.

두 사람의 오랜 관계에 대해서도 직접 설명했다. 류혜영은 고경표와 대학 동기가 아닌 한 학년 선후배 사이라며 "친구처럼 지내기로 해서 편하게 지냈다"고 말했다.

이어 "제가 예술고등학교를 나왔다. 한 반 32명이 3년 내내 같이 다니면서 남녀가 형제, 남매처럼 섞여 지내는 게 익숙했다"며 "고등학교 때부터 그랬어서 그런 관계 방식이 체화된 것 같다"고 설명했다.

그러면서 혹시 상대가 오해했을 가능성을 언급하자 "상대가 오해가 있었다면 너무 죄송하다"고 너스레를 떤 뒤, 고경표와의 관계를 "그냥 친구였던 것 같다. 저스트 프렌드(Just friend)"라고 정리했다.

류혜영과 고경표는 건국대학교 영화학과 선후배로 인연을 맺은 뒤 tvN '응답하라 1988'에서 성보라와 성선우 역을 맡아 극 중 연인으로 호흡을 맞췄다. 방송 이후에도 오랜 우정을 이어오다 최근 '나 혼자 산다'에서 16년 지기 일상을 공개하며 다시 한번 화제를 모았다.

한편 류혜영은 이민호, 김대명 등과 영화 '암살자(들)' 홍보 활동을 이어가고 있다. 허진호 감독의 '암살자(들)'은 1974년 8월 15일 발생한 영부인 저격 사건을 중심으로 사건의 의혹과 배후를 추적하는 미스터리 추적극이다.

olzllovely@sportschosun.com