'49kg 된' 17살 아들, 母 재혼 후 새 아빠와 갈등.."피 다른 건 어쩔 수 없다" ('결혼지옥')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이게은기자] 17살 첫째 아들이 가족과 단절한 채 방 안에서 홀로 끼니를 해결하는 모습이 공개돼 안타까움을 자아냈다. 엄마의 이혼과 재혼 이후 새아빠와의 관계에서 겪어온 갈등도 드러났다.

14일 방송된 MBC '오은영 리포트-결혼 지옥'(이하 '결혼 지옥')에서는 지난주에 이어 '1순위 부부'의 두 번째 이야기가 공개됐다.

17살 첫째는 가족이 모두 잠든 새벽에 조심스레 방문을 열고 나오는 모습을 보였다. 냉동식품이나 즉석식품을 황급히 방으로 가지고 들어가 끼니를 해결했다. 가족과 단절하고 거의 방 안에서 생활했다. 아내는 "너무 말라서 걱정이다. 50kg도 안된다. 49kg 정도"라며 눈물을 보였다.

Advertisement

알고 보니 아내는 첫째가 10개월 때 이혼한 후, 10년 뒤 지금의 남편과 재혼한 거였다. 첫째와 살던 집에 새 아빠가 들어왔고 이후 3명의 동생들이 태어난 것. 남편은 "첫째가 눈을 마주치지 않았다. 일반적인 내성적인 아이들과 다른 느낌이었다"라며 첫째와의 첫 만남을 떠올렸다.

이후 남편의 권유로 가족 상담소를 찾았고 아들은 선택적 함구증 진단을 받았다. 아내는 "내가 이혼을 해서 부족한 환경이 아이를 아프게 한건가"라며 자책의 눈물을 흘렸다.

Advertisement

아내는 첫째에게 이혼, 재혼에 대해 진지하게 이야기를 한 적 없다고 밝혔다. 아빠에 대한 질문에 답할 마음의 준비가 되지 않아서 그랬다고. 이에 오 박사는 "아내는 남편에게 하는 것과 똑같이 아이와 소통을 안 한다"라며 꼬집었다.

Advertisement

첫째는 특히 남편과의 관계를 가장 힘들어했다. 남편은 첫째와 가까워지기 위해 노력했지만 아이가 마음의 문을 열지 않는다고 호소, 아내에게 "우리 애들만 해도 벅차다"라며 첫째와 선을 긋는 모습을 보였다.

Advertisement

남편은 인터뷰에서 "피가 다른 건, 제가 낳은 게 아닌 건 어쩔 수 없는 것 같다"라고 말했다.

한편 오 박사는 일련의 갈등을 확인한 후 "아이는 불안이 높으면 건강에 해롭다. 불면, 식욕저하가 올 수 있고 키가 안 크고 체중이 늘지 않는다. 지금 보면 많이 말랐다"라며 깡마른 첫째의 모습을 안타까워했다.

Advertisement

joyjoy90@sportschosun.com