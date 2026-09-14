'유재석씨 혼냅니다' 태도논란 양상국, 달라진 심경…"또 보재이, 주문 같은 말"

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[스포츠조선 이지현 기자] 개그맨 양상국이 자신을 제2의 전성기로 이끈 유재석을 향한 고마움을 전했다. 앞서 유재석을 향한 태도 논란으로 한 차례 홍역을 치렀던 만큼 그의 고백은 더욱 눈길을 끌었다.

14일 방송된 KBS2 '말자쇼'는 '9회말 2아웃' 특집으로 꾸며져 개그맨 양상국과 2주 만에 다시 출연한 김기열, 아시안게임 유도 해설위원 이원희, 배구 해설위원 김요한이 출연했다.

이날 양상국의 출연은 제작진의 무려 4개월에 걸친 러브콜 끝에 성사됐다. 양상국은 그동안 출연하지 못했던 이유에 대해 "타 방송국 동시간대 프로그램에 출연 중이라 나오지 못했다. 지금은 잠시 쉬고 있어서 나왔다"고 설명했다.

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특히 최근 약 10년간의 공백을 깨고 다시 전성기를 맞은 양상국은 MBC '놀면 뭐하니?'와 유재석에게 공을 돌렸다.

양상국은 "'놀면 뭐하니?'에 출연하면서 인기를 얻게 됐다"며 "유재석 형님이 항상 녹화가 끝나면 전화도 주시고 문자도 보내주신다"고 밝혔다.

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이어 "형님이 '상국아, 또 보재이'라고 하신다. 그 '또 보자'라는 말이 저한테는 주문 같은 거다. 그 말만 계속 기다린다"고 털어놨다.

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그러면서 양상국은 "그런데 '또 보재' 해놓고 최근에는 좀 안 봐서 서운했다"고 너스레를 떤 뒤 "다행히 이번 주에 또 보고 왔다"고 밝혀 '놀면 뭐하니?' 재출연을 예고했다.

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유재석을 향한 양상국의 각별한 마음은 앞서 불거졌던 '태도 논란'을 떠올리게 해 더욱 눈길을 끈다.

양상국은 지난 5월 공개된 유튜브 웹예능 '핑계고'에서 자신의 연애관을 이야기하던 중 유재석과 의견 차이를 보였다. 당시 유재석을 "유재석 씨"라고 부르는가 하면 "한 번만 더 이야기하면 혼냅니다"라고 말해 일부 시청자들로부터 선배를 대하는 태도가 무례하다는 지적을 받았다.

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논란이 커지자 양상국은 SNS를 통해 "불편하게 해드려 너무 죄송하다", "더 조심하겠다"며 직접 사과했다. 이후 인터뷰에서도 웃겨야 한다는 부담감 때문에 방송에서 다소 과하게 행동했던 것 같다며 재차 고개를 숙였다.

당시 유재석 역시 논란에 휩싸인 후배를 외면하지 않았다. 이후 방송된 '놀면 뭐하니?'에서 양상국을 다시 만난 유재석은 살이 빠진 그의 모습을 걱정하는 한편 "스타가 되어갈 때 조심해야 한다. 앞으로 반성하고 그러지 않으면 되는 것"이라는 취지로 조언했다. 양상국 역시 "맞습니다"라며 이를 받아들였고, 논란 이후에도 두 사람은 함께 방송을 이어갔다.

한편 양상국은 KBS 22기 공채 개그맨으로 데뷔해 '개그콘서트' 등에서 활약했다. 한동안 방송 활동이 뜸했지만 최근 '놀면 뭐하니?'에서 이른바 '김해 왕세자' 캐릭터로 다시 주목받으며 제2의 전성기를 맞았다.

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olzllovely@sportschosun.com