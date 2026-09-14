신동, 116kg→79kg 감량 효과 이 정도…헐렁한 셔츠에 날렵한 턱선

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 슈퍼주니어 신동이 37kg 감량 후 한층 날렵해진 근황을 공개했다.

신동은 14일 자신의 SNS에 "경기에서 함께한 분들, 인터뷰에 응해주신 개발진 모두 감사합니다. 경기 전에 쌀국수 먹고, 일정 끝나고는 한잔하며 마무리"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 게임 관련 행사 참석을 위해 해외를 찾은 신동의 모습이 담겼다. 붉은색 유니폼을 입은 신동은 카메라를 향해 엄지를 들어 올리며 밝은 미소를 지었다.

Advertisement

특히 흰색 셔츠를 입고 거리를 걷는 사진에서는 다이어트 효과가 더욱 두드러졌다. 헐렁해 보이는 셔츠와 여유가 생긴 허리선, 날렵해진 턱선이 시선을 사로잡았다.

쌀국수와 술을 즐겼다고 밝힌 가운데서도 감량 후 달라진 몸매를 유지하고 있는 모습이 눈길을 끈다. 여기에 풍성한 웨이브 헤어와 선글라스를 더해 한층 세련된 분위기도 자아냈다.

Advertisement

한편 신동은 과거 최고 체중 116kg에서 약 37kg을 감량해 79kg까지 체중을 줄였다고 밝혀 화제를 모았다. 이후에도 꾸준한 관리를 통해 달라진 모습을 선보이고 있다.

Advertisement

narusi@sportschosun.com