'삼전닉스'로 50억 번 남편의 '소름 돋는' 이혼 고민…"5천만 주고 이혼할래요"

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[스포츠조선 이지현 기자] 아내에게 경제적인 이유로 무시를 받아왔다는 결혼 12년 차 남편이 주식 투자로 50억 원을 벌어들인 뒤 이혼을 고민하는 반전 사연을 공개했다.

14일 방송된 KBS Joy '무엇이든 물어보살-미니 무물보'에서는 가족들에게 주식 투자로 거액을 벌었다는 사실을 숨기고 있다는 한 남편의 고민이 소개됐다.

사연자는 결혼 생활 내내 돈 문제로 아내와 갈등을 겪어왔다고 주장했다. 그는 월 300만 원가량을 벌어 생활했지만, 아내에게 충분한 경제적 능력을 인정받지 못하면서 집에서 마치 '투명인간' 같은 취급을 받았다고 털어놨다.

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특히 늦게 퇴근한 뒤 식사를 부탁해도 핀잔을 듣기 일쑤였고, 부부관계 역시 거절당했다고 했다. 사연자에 따르면 아내는 "한 달에 500만 원 벌어오면 생각해보겠다"는 취지의 말까지 했고, 아이들이 보는 앞에서도 수입 문제로 자신을 구박했다고.

가족에게 인정받고 싶었던 사연자는 결국 주식 투자에 뛰어들었다. 이 과정에서 세상을 떠난 아버지에게 물려받은 아파트를 아내 몰래 처분하는 과감한 선택까지 했다.

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그 돈을 삼성전자와 SK하이닉스 등에 투자했다는 사연자는 적절한 시점에 주식을 매도하면서 무려 50억 원의 수익을 거뒀다고 밝혔다.

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그러나 큰돈을 손에 넣은 뒤 그의 마음은 오히려 가족에게서 멀어졌다. 자신을 경제적인 이유로 무시했던 과거가 떠올랐기 때문이었다.

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사연자는 "돈을 벌고 나니 나를 무시했던 가족들의 모습이 생각났다"며 가족에게 단 한 푼도 나눠주고 싶지 않다는 속내를 털어놨다. 급기야 아내와의 이혼까지 생각하고 있다고 밝혔다.

그가 궁금해한 것은 따로 있었다. 실제로는 50억 원을 벌었지만 아내에게는 투자로 1억 원 정도를 벌었다고만 밝힌 뒤, 그중 5000만 원만 재산분할 명목으로 건네고 이혼할 수 있는지를 물은 것.

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뜻밖의 질문에 현장에서는 웃음이 터졌지만 서장훈의 답변은 단호했다. 서장훈은 재산을 숨긴 채 이혼하는 것은 현실적으로 어렵다고고 설명하며 "방법은 없다. 재산 조사하면 다 나온다"고 말했다.

이어 자녀들과의 관계까지 언급하며 사연자의 생각을 "어리석은 생각"이라고 지적했다. 그러면서 돈이 생긴 만큼 이를 숨길 방법을 고민하기보다는 앞으로 가족과의 관계를 회복하며 살아갈 것인지, 이미 관계를 되돌릴 수 없다고 판단한다면 정직하게 이혼 절차를 밟을 것인지 결정해야 한다고 조언했다.

olzllovely@sportschosun.com