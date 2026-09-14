'재일교포 4세' 나카무라 유리, 직장암 투병 끝 사망.."8월 복귀 준비 중 시한부 선고"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이게은기자] 재일교포 4세 배우 나카무라 유리가 직장암 투병 끝 세상을 떠났다.

14일 일본 매체 '라이브도어 뉴스'는 나카무라 유리가 지난 9월 1일 세상을 떠났다고 보도했다. 향년 44세.

보도에 따르면 고인은 13년 전 암을 앓았지만 이를 알리지 않고 활동했던 것으로 알려졌다. 다행히 건강을 회복해 활동을 이어갔지만 지난 1월 다시 암이 발견됐고 전이까지 됐다. 완치 보다는 최대한 오래 버티는 걸 목표로 치료를 이어갔다고. 그러던 중 올해 8월 복귀를 준비하다 장폐색이 발생했고 시한부 선고를 받았다. 나카무라 유리는 침착함을 유지하며 가족, 가까운 지인들과 마지막 시간을 보냈다.

Advertisement

소속사는 나카무라 유리에 대해 "차분하고 아름다우며 다정한 미소를 잃지 않았다"고 전했다. 이어 그가 30~40대를 병과 싸우며 보냈지만, 그 과정에서도 좋은 인연을 만나고 행복과 충만함을 느끼는 시간도 많이 보냈다고 회고했다.

장례는 가족과 소속사 관계자, 함께 활동했던 배우 및 스태프들만 참석한 가운데 치러졌다.

Advertisement

한편 나카무라 유리는 1982년 생으로 1999년 데뷔했으며 영화 '주온 - 원혼의 부활', '령 : 저주받은 사진', 드라마 '식물남자 베란다', '오사카 순환선' 등에 출연했다.

Advertisement

joyjoy90@sportschosun.com